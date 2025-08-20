Inseguridad en Lanús: regresaba a su casa y le robaron el auto

El hecho ocurrió el martes por la tarde en la calle Río de Janeiro entre Carlos Carles y Presidente Quintana.

En las imágenes se observa el momento exacto en que la víctima es sorprendida por tres delincuentes que, sin mediar palabra, comenzaron a golpearlo con el propósito de robarle el auto.

ssstwitter.com_1755692431409

Como se ve en el video, el hombre intentó abrir la puerta y, cuando se disponía a ingresar a la vivienda, los delincuentes corrieron hacia él, le apuntaron con un arma y lo tiraron al piso para sacarle sus cosas. Luego escaparon en su vehículo.

El hombre fue asistido por un vecino y luego realizó la denuncia ante la comisaría. Por la tarde se montó un operativo para dar con los delincuentes que aún son intensamente buscados.

Hace menos de un mes una familia vivió un hecho similar cuanfo fueron asaltados por tres delincuentes armados. En medio del robo, los ladrones impedían que el hombre bajara del auto y ya habían cargado las armas para dispararle. Los desesperados gritos de su pareja quedaron registrados en un video estremecedor.

El hecho de inseguridad ocurrió cuando la pareja se disponía a llevar a su hijo al cumpleaños de un amigo.

Los tres delincuentes armados los asaltaron bajo la modalidad conocida como “piraña”. En la vereda, la mujer estaba con su hijo y fue interceptada por uno de los ladrones. Tras esto, abrazó al nene, le tapó los ojos y la boca, y fue ella quien comenzó a los gritos.

“¡Pará que te da el auto! ¡Dejalo! ¡Dejalo!”, se la escucha vociferar con una voz desesperante en el video que quedó registrado gracias a una cámara de seguridad instalada enfrente del lugar del hecho.

Los delicuentes escaparon con el auto y aún son buscados por la policía.