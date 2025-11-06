Julieta Makintach por el caso Maradona: como llegó de la sala al jury

El primer grupo de testigos incluye al fiscal Patricio Ferrari, a tres policías encargadas de la custodia del tribunal y a varios técnicos y productores audiovisuales. También declarará la secretaria judicial Mariana Rodríguez, pieza clave en la organización del juicio.

Fechas y protagonistas

Las audiencias se extenderán hasta el jueves 13 de noviembre, con más de 30 testimonios. Entre ellos se destacan los de Verónica Ojeda, Jana, Dalma y Gianinna Maradona, además de los abogados Fernando Burlando y Rodolfo Baqué.

La instancia busca determinar si Makintach incumplió sus deberes o permitió la filmación de manera irregular.