Julieta Makintach por el caso Maradona: como llegó de la sala al jury

La jueza Julieta Makintach, suspendida tras la polémica por un documental filmado durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, enfrenta un jury de enjuiciamiento con más de 20 testigos convocados entre el 6 y el 13 de noviembre.
La jueza Julieta Makintach, suspendida de su cargo, comenzó a ser evaluada por el Tribunal de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires. El proceso se centra en su rol durante el debate oral por la muerte de Diego Armando Maradona, en el que se registraron imágenes que luego formaron parte de un documental sin autorización.
El primer grupo de testigos incluye al fiscal Patricio Ferrari, a tres policías encargadas de la custodia del tribunal y a varios técnicos y productores audiovisuales. También declarará la secretaria judicial Mariana Rodríguez, pieza clave en la organización del juicio.
Las audiencias se extenderán hasta el jueves 13 de noviembre, con más de 30 testimonios. Entre ellos se destacan los de Verónica Ojeda, Jana, Dalma y Gianinna Maradona, además de los abogados Fernando Burlando y Rodolfo Baqué.
La instancia busca determinar si Makintach incumplió sus deberes o permitió la filmación de manera irregular.