Durísima crítica de un conocido actor a Guillermo Francella: "No tiene talento"

“Nos atacó mucho este gobierno en la parte cultural. El INCAA ya es solo un sello, no existe más con el rol que tenía. Por eso no estoy de acuerdo con lo que dijo Francella”, manifestó Raúl, en una nota que brindó para Mitre Live.

“No me gusta Guillermo Francella como actor, es eficaz pero no talentoso. Hay otros intérpretes que respeto mucho más, como Jorge Marrale, Miguel Ángel Solá o Pepe Soriano”, comparó, sin filtro alguno, Rizzo, dejando en claro que no le gusta Francella a la hora de desarrollarse en la profesión artística.

"El teatro y el cine comercial se nutren del independiente, de la gente que se forma ahí...”. Y, luego, Raúl, fue fue aún más contundente en sus dichos durante la entrevista y dijo: “que no le guste algo no garantiza nada, debería disfrutar su éxito y dejar de joder”.

RIZZO EN CONTRA DEL CINE COMERCIAL

“No entiendo por qué Francella habla de otros que la pelean para hacer cine. Él no puso ese dinero, y no todas sus películas son estupendas. Que no se sienta tan ofendido...”, expresó Raúl, visiblemente molesto con Guillermo.

Sin lugar a duda, otra vez Rizzo volvió a ubicarse en el centro de la polémica al manifestarse públicamente en contra de los comentarios que tuvo Francella para con la industria. Mientras tanto, el protagonista de Home Argentum decidió alejarse de la exposición y hace meses que no se lo ve en los medios de comunicación.