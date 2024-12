José C. Paz: una nena de 4 años fue asesinada a golpes y detuvieron a su madrastra

Bella Felicidad Núñez falleció en las últimas horas luego de haber estado internada en grave estado producto de un traumatismo de cráneo. Tras la muerte de la niña, se confirmó que la pareja de su padre fue detenida.

Los investigadores detallaron que fue Mariana Gisela Bologna, de 38 años, quien llevó a la menor hasta dicho hospital y no pudo dar explicaciones sobre las diversas lesiones que Núñez tenía en su cuerpo.

La madre de la niña, Rosa Albornoz, se tuvo que ir a la Costa Atlántica por trabajo, por lo que Bella se quedó al cuidado de su padre y su madrastra, anunciaron medios locales.

"Me la mataron con tantos golpes que la dejaron inconsciente con su carita llena de moretones", expresó la madre a través de sus redes sociales.

“La dejé con su papá para cuidarla porque yo me fui a la Costa a trabajar y hace dos días me entero que a mi hija me la mataron a golpes. Por favor pido justicia, salí a trabajar para darle un techo a mi hija porque nosotras dos alquilábamos y no tenía mucha ayuda. Pensé que el padre la cuidaría, pero no. A mi hija me la entregaron en un ataúd con su cuerpo lleno de moretones”, manifestó con dolor.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Malvinas Argentinas, encabezada por la fiscal Mirna Sánchez.