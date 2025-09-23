La Corte Suprema le negó la excarcelación a José Alperovich y seguirá en prisión domiciliaria

Alperovich fue condenado a 16 años de prisión por abusar de su sobrina, delitos ocurridos entre 2017 y 2018. La acusación, presentada en 2019, detalló que los hechos se produjeron tanto en Tucumán como en un departamento del exgobernador en Puerto Madero, mientras él ocupaba una banca en el Senado. Según los fiscales y el tribunal, se valió de su poder y autoridad para cometer los abusos, generando una situación de intimidación hacia la víctima.

Tras la condena, Alperovich quedó detenido de inmediato, pero por cuestiones de salud se le permitió cumplir la pena en su domicilio. La defensa apeló la decisión alegando violación a la presunción de inocencia y ausencia de riesgo de fuga, pero la justicia consideró que sus medios económicos y relaciones de poder aumentaban ese riesgo, rechazando todos los pedidos.

Este martes, los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible el recurso extraordinario, dejando firme la prisión domiciliaria del exfuncionario. Así, Alperovich continuará viviendo en Puerto Madero, junto a su pareja actual, Marianela Mirra, mientras su condena se encuentra en revisión ante la Cámara Nacional de Casación.