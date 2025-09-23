Robertito Funes Ugarte se cansó de Nancy Pazos y le dijo de todo: "Me importa un pito"

"Todo lo que diga Nancy Pazos me nefrega... Todo lo que cosechó, como buena periodista que es, en este desbarranque que está haciendo... Que me ningunee, sabés que, yo vengo de coberturas internacionales como la asunción de un Papa, de una reina. A nivel internacional, si me buscás, me encontrás", marcó Robertito, desde un móvil con SQP, el programa de Yanina Latorre, en las tardes noches de El 13.

"Pero, al mismo tiempo, me voy a Villa Cañás a conducir un evento a Palermo con las Cocunes. A mí no me da verguenza tener el micrófono y ser cronista y amo ser conductor porque me lo gané. Si ella no quiere estar en el programa cuando yo estoy en la conducción, me la soba. A esta altura me importa un pito lo que diga porque ya me cansó con eso de ningunear", remarcó, Funes Ugarte.

"Después, se jacta con la bandera del feminismo y destrata a todas las compañeras. Lo que le dijo a Mariana (Brey, a la que definió como "pelotuda") no sé qué sororidad tiene... Yo me la vengo aguantando hace mucho tiempo y me cansé. ¿Quién es Nancy Pazos? Por favor... No tiene la vara para decir quien vale y quien no vale", cerró Robertito.

LOS DICHOS DE PAZOS QUE LE MOLESTARON A ROBERTITO

En relación con la nominación de Robertito Funes como mejor movilero de televisión para la próxima entrega de los Premios Martín Fierro, Nancy se mostró conforme con la categoría en la que fue ternado. Pero advirtió que, a su criterio, a Funes Ugarte le queda "grande" el rol de conductor.

"Está perfecto (en referencia a la terna de movilero/cronista), es el lugar que tiene, como movilero. No acepto que me conduzca. El reemplazo natural de Georgina soy yo. No me ponen a mí porque hay gente en el panel y en el canal que se quejarían", aseguró Pazos, sobre la razón por la que ella no está al frente del programa mañanero de Telefe cuando Georgina Barbarossa, su conductora, está ausente por algún motivo personal.