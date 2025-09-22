Mendoza: el vuelco de un camión de carne desata el caos

Al enterarse de lo ocurrido, cientos de vecinos se acercaron rápidamente para intentar llevarse la carne. La situación se tornó violenta cuando algunas personas arrojaron piedras, palos y otros objetos contra los efectivos policiales que intentaban mantener la zona segura. Para controlar el desorden, la Policía de Mendoza realizó disparos al aire, lanzó gases lacrimógenos y montó un operativo de contención que incluyó cortes de tránsito.

Video gentileza UNO de Mendoza

El propietario del camión llegó al lugar con otro vehículo para retirar la mercadería y evitar su pérdida. Mientras tanto, los oficiales identificaron y detuvieron a varias personas que participaron del intento de robo.

El accidente generó también complicaciones en el tránsito, especialmente por coincidir con la hora pico, afectando a quienes circulaban hacia colegios y universidades cercanas. Personal de Defensa Civil rescató al chofer atrapado en la cabina, quien, junto con el ocupante de la camioneta, resultó con heridas leves y fuera de peligro.

Las autoridades siguen trabajando en la zona para retirar la carne esparcida y garantizar que no se repitan incidentes. Este hecho deja al descubierto la rapidez con la que se puede desatar un caos urbano cuando un accidente inesperado combina alta concentración de personas y tentación de lucro inmediato.