Desvalijaron la casa de Pampita en Barrio Parque: qué se llevaron los ladrones

Desde enero de 2024, Pampita se mudó a esta residencia de lujo luego de dejar su triplex en Palermo, afectada tras un fuerte aumento en el alquiler. Desde entonces, la también modelo con sus4 hijos se instaló en el lugar y, desde allí, reorganizó su vida. Eligió esa zona no sólo por lo linda que es por su destacada arquitectura señorial y calles pobladas de vegetación sino por 2 motivos centrales.

Por un lado, porque la mansión en la que eligió vivir está muy cerca del lugar donde vive Benjamín Vicuña, padre de sus hijos varones, Bautista, Beltrán y Benicio. Y, por el otro lado, porque significa un punto súper cercano al jardín al que va Anita, su hija más chiquita, sobre la Avenida Figueroa Alcorta.

Los ladrones lograron ingresar a la propiedad de Carolina en las últimas horas pero todo quedó registrado por las cámaras de seguridad que hay adentro de la casona, ubicada sobre la calle Juez Tedín. Los asaltantes rastrearon la caja fuerte del lugar con el objetivo de conseguir dinero en pesos y en moneda extranjera. Pero no conformes con eso, también se "alzaron" con objetos de valor.

CÓMO ES LA CASA DE PAMPITA

Pampita alquila una exquisita casona que se destaca entre otras cosas por ambiente de living/comedor es abierto, con grandes ventanales corredizos que conectan directamente con el jardín trasero, brindando abundante luz natural y la presencia de sol, cuando el clima así lo permite.

Pampita, nota 1

El interior de la propiedad cuenta con pisos de mármol que atraviesan varios ambientes, habitaciones espaciosas con baño y una sala de juegos pensada para su dinámica familiar con sus cuatro hijos. también, un mobiliario neutro, estética minimalista, y espacios bien ordenados para maximizar confort y estilo.