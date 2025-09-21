Policiales |

Clausuran un consultorio odontológico ilegal en el Barrio 31

La Policía de la Ciudad desarticuló un consultorio que funcionaba en una vivienda de la calle Alpaca. Secuestraron más de 300 cajas de medicamentos.

La Policía de la Ciudad clausuró un consultorio médico y odontológico clandestino en el Barrio 31 de Retiro, donde se secuestraron más de 300 cajas de medicamentos -101 de ellas vencidas.-, sellos médicos, fichas de pacientes, equipos odontológicos y hasta un aparato de rayos X. Se trata de la tercera clínica ilegal desarticulada en la misma zona en poco más de un año.

El procedimiento, realizado por la División Investigaciones Especiales en una vivienda de la calle Alpaca al 500, comprobó la atención irregular de pacientes en tres consultorios totalmente equipados. En el lugar se identificó a una recepcionista paraguaya de 31 años y, posteriormente, se presentaron un médico argentino de 42 y una odontóloga boliviana de 41, quienes intentaron acreditar su labor con matrícula digital.

Inspectores del Ministerio de Salud confirmaron que el establecimiento carecía de habilitación, mientras que la Agencia Gubernamental de Control labró un acta contravencional por violación de clausura.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo del Dr. Tropea y con la Secretaría de la Dra. Marcela López, ordenó el secuestro de todo el material y notificó a los tres imputados por violación de clausura y desobediencia.

La investigación está directamente relacionada con los allanamientos previos realizados en julio de 2024 y en julio de 2025, también en el Barrio 31, donde fueron desarticuladas otras clínicas clandestinas que operaban bajo esquemas similares.

En uno de esos casos anteriores -puntualmente, en un inmueble de la calle Sara Beatriz Fernández al 400-se descubrió que el consultorio atendía incluso a personas con heridas de bala.

En ese procedimiento, se secuestraron también un arma de fuego, recetas apócrifas, medicamentos vencidos y se identificaron certificados médicos emitidos con sellos falsificados del Hospital Fernández.

