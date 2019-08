"Estamos arriba de un colectivo en Carlos Calvo y Saavedra. Hay un persona no sé si alcoholizada o drogada con un cuchillo en medio de calle que no deja pasar. Tiene una gorra en una mano y un cuchillo en la otra. No nos podemos mover", afirmó.

Un policía mató de una patada a un hombre que entorpecía el tránsito

Por su parte, el hermano del fallecido Jorge Martín Gómez (41) aseguró a Telefe que la víctima solía llevar “un tramontina en el buzo” porque “ya lo habían robado a la salida del trabajo”.

El joven explicó que el problema de su hermano, que trabajaba haciendo reparto de delivey en una pizzería de avenida Jujuy y Carlos Calvo, era que “cobraba y salía a drogarse toda la noche”.

"Siempre tenía ese problema, los fines de semana salía de gira y terminaba mal. Siempre terminaba en el piso, pero nunca lastimó a nadie”, afirmó.

Sobre la patada que recibió su hermano por parte de un oficial motorizado de la comisaría vecinal 3B, el joven opinó que “no tiene ningún justificativo” y que “no le puede pegar así a una persona, más en el estado en el que estaba”.

El abogado que representará a la familia Gómez, Ignacio Trimarco, afirmó que “bajo ningún concepto esa patada está habilitada” en la fuerza policial para reducir a una persona sospechosa.

"Lo podrían haber reducido por la espalda, podrían haber continuado con la voz de alto. En ningún momento, (Gómez) esgrime el arma contra personal policial”, añadió el letrado, que adelantó que cuando asuman como querellantes van a evaluar pedir la calificación de este hecho como un “homicidio calificado”.