La víctima fue un profesor de secundaria que llegaba tarde a su casa luego de dar clases y fue abordado de manera artera, por la espalda, por tres delincuentes que le pegaron y hasta lo cortaron.

El hecho trascendió este jueves pero sucedió en la noche del lunes cuando Luis, docente de química y matemática, caminaba por la calle 30 de Agosto, esquina Avenida Crovara, de la mencionada localidad del oeste del Gran Buenos Aires tan solo cargando con su portafolio con sus elementos de trabajo.

Se ve claramente como un joven se acerca y los sorprende pegándole en la parte posterior de las piernas con la intención reducirlo y despojarlo de sus pertenencias. Inmediatamente cuenta con la ayuda de otros dos cómplices, uno que sale de un costado y otro que llega también desde atrás; entre todos consiguen derribarlo y se le abalanzan para despojarlo de lo que traía consigo: lo más valioso su computadora personal.

"Ni siquiera los oí correr atrás mío, cuando me di cuenta ya me estaban pegando y cuando estaba en el suelo me terminaron cortando la pierna de un lado y la rodilla del otro", contó esta mañana Luis al hablar con la prensa desde una ventana de su casa, detrás de una persiana, y dijo que "no hacía falta que me lastimen así".

El profesor confirmó que no le dijeron "absolutamente nada, porque si ellos me hubieran pedido las cosas, se las hubiera dado sin resistirme". Reveló además que producto de los golpes y cortes recibidos "ahora estoy muy mal, no puedo caminar".

Luis explicó que como no lograron sacarle sus "cosas de trabajo", entre ellas la notebook, se llevaron las llaves de su casa, pero no llegaron a entrar a ella y escaparon cuando los vecinos salieron en su ayuda.

"Recibí atención, la ayuda de mis vecinos que se comunicaron con la Policía. Vino el móvil policial y ellos mismos me trasladaron al Hospital Ballestrini", detalló.

En ese nosocomio le dieron "quince puntos en la pierna izquierda" y otros "cinco en la rodilla derecha"; confirmó que debe guardar reposo y no puede salir de su casa porque prácticamente no puede caminar, y comentó que en los 60 años que vive en la zona "nunca" le había pasado algo semejante.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno en el departamento judicial de La Matanza.