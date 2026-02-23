La Policía de la Ciudad detuvo a una banda de chilenos que realizaba entraderas en Palermo

Al ser identificados los ladrones, de 24, 27 y 36 años, se corroboró que los tres contaban con antecedentes penales por robo, violación de propiedad y desacato.

Dos de los chilenos detenidos habían ingresado ilegalmente a la Argentina

Las detenciones se produjeron cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B fueron alertados sobre un robo en un edificio ubicado en Soler al 6000, cuyos autores escaparon a bordo de un Toyota Yaris.

Tras un rápido despliegue, el personal inició una persecución que finalizó en Amenábar al 100, donde los sospechosos abandonaron el vehículo y continuaron la fuga a pie en distintas direcciones, siendo finalmente detenidos en inmediaciones del predio del Ceamse.

Dentro del rodado y entre las pertenencias de los imputados se secuestraron cinco celulares, $1.199.500, 106 dólares y 60 euros, además de unas 20 tarjetas de crédito, un bolso gris, una mochila negra y un morral.

También, los efectivos hallaron veinte gorras, dos notebooks, una consola de videojuegos con dos joysticks, un cargador de netbook, dos barretas, dos destornilladores, un cuchillo de cocina, siete relojes, doce perfumes, cuatro botellas de whisky, cinco anteojos de sol, siete jeans, un pantalón deportivo, seis bolsos, un morral, dos remeras, cuatro camperas, dos pares de zapatillas, un celular de alta gama, una tablet, documentación del vehículo, un estuche de auriculares, otros dos cargadores y cables.

Durante el robo en el edificio de la calle Soler, la banda violentó cuatro departamentos del inmueble, que se encontraban vacíos al momento del hecho.

Finalmente, a partir del análisis de cámaras de seguridad, los detenidos guardarían relación con un robo de características similares ocurrido el fin de semana pasado en Lafinur al 3100.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 60, cuyo titular, el Dr. Bignone, y Secretaría 71 del Dr. Antelo, labraron actuaciones por robo bajo la modalidad ausencia de moradores.