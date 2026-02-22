Cancillería recomienda no viajar a Jalisco tras la muerte del líder del Cártel

En un comunicado oficial, el Gobierno instó a los ciudadanos argentinos a reevaluar la necesidad de realizar viajes a esa jurisdicción y, salvo casos de estricta urgencia, postergar sus desplazamientos hasta que la situación de orden público se estabilice. La advertencia se conoce en medio de una contraofensiva del CJNG y el denominado “Código Rojo” decretado en Jalisco, donde operativos militares y células criminales han alterado la normalidad durante febrero de 2026.

Para quienes ya se encuentran en territorio mexicano, las autoridades recomendaron extremar precauciones, mantenerse informados a través de canales oficiales y acatar las alertas de seguridad locales. El texto subraya la importancia de evitar transitar por zonas afectadas por bloqueos de rutas e interrupciones en infraestructuras clave.

La Cancillería también recordó que en caso de emergencia los ciudadanos pueden comunicarse con el Consulado Argentino en México mediante el correo electrónico institucional o el teléfono de guardia, disponible las 24 horas. La recomendación busca proteger a residentes y turistas mientras continúa la supervisión de la situación por parte de las autoridades diplomáticas.