Agostina Páez, detenida en Brasil, denunció amenazas de muerte en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, Páez compartió capturas de pantalla con insultos y advertencias intimidatorias, en su mayoría en portugués, aunque también provenientes de usuarios argentinos. Entre los mensajes que publicó se leen frases como “Cuidado en caminar sola”, “racista no vas a tener paz”, acompañadas por agravios dirigidos a ella y a su familia.

paez Los insultos y amenazas compartidos por la santiagueña en su cuenta de Instagram.

Algunos de los textos exhibidos incluyen amenazas explícitas de agresión física y violencia sexual, así como llamados a ejercer “justicia por mano propia”. En uno de los mensajes más extremos, un usuario le advirtió que tuviera “cuidado cuando esté en la calle” y lanzó expresiones discriminatorias y violentas. Otro comentario le deseó una violación y la calificó con insultos xenófobos.

En paralelo, Páez respondió a acusaciones públicas en su contra. Negó haber protagonizado episodios de acoso escolar tras el señalamiento de una usuaria y aseguró que “nunca fue su compañera” ni tuvo vínculo alguno con ella. También apuntó contra la exmodelo brasileña Anamá Ferreira, quien opinó sobre el caso en medios locales, y según relató la abogada, le envió un mensaje “con respeto”, pero fue bloqueada.

Mientras tanto, la defensa de Páez presentó un hábeas corpus de 50 páginas en el que cuestiona el proceso judicial y reclama garantías legales. Según explicó su padre, Mariano Páez, el recurso incluye detalles sobre horarios, registros y referencias a cámaras de seguridad que, según sostienen, no habrían sido incorporadas al expediente. Además, plantean que la difusión pública de la imagen de la joven sería irregular mientras no exista una condena firme.