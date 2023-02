Las "patotas" atacaron 720 veces en lo que va del verano

Tras la sentencia por el crimen de Fernando Báez Sosa, el drama de las patotas violentas no para. Así, durante este verano ya son 720 los ataques grupales perpetrados en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con un saldo lamentable de dos fallecidos y 120 heridos graves.

Los datos surgen de un nuevo Informe Mensual de Inseguridad y Violencia, desarrollado por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, a partir de los hechos denunciados en la justicia Nacional de Instrucción con jurisdicción en toda la Ciudad porteña, más los casos de los tribunales penales del Conurbano y también La Plata.

"Desde el 1 de diciembre al 10 de febrero, se produjeron en el distrito AMBA, más de 720 ataques de patotas, a un promedio de 10 agresiones múltiples y graves, por la pluralidad de sujetos y por las heridas causadas, cada día. A raíz de los enfrentamientos hubo 2 muertos y 120 heridos de diversa consideración. Las acciones delictivas desplegadas por los violentos están constituidas por hostigamiento, maltratos, intimidaciones, ruidos molestos, lesiones en riña, amenazas o incluso graves hechos como tentativa de homicidio y homicidio; sin motivo alguno y al solo efecto de completar el círculo de provocación, reacción, golpiza; similar al sistema que desplegó la banda de rugbiers asesinos, que le quitó la vida a Fernando Báez Sosa. Solo el 10 por ciento de todos los hechos pasa a conocimiento de los tribunales", indicó Javier Miglino.

Los chicos tienen miedo de salir de noche

"En muchos casos chicos y chicas ya no salen de noche. En los barrios de Palermo, Recoleta, Las Cañitas, en Capital Federal, ya no se ven adolescentes por la noche. Lo mismo ocurre en el centro de Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, Vicente López, San Isidro y Ramos Mejía en La Matanza. El miedo a sufrir un ataque por parte de una patota asesina como la que terminó con la vida de Fernando Báez Sosa o la que casi mata a Lautaro, pone a más de uno y más de una, a resguardo. No se entiende cómo siguen habiendo este tipo de ataques y fundamentalmente cómo la impunidad es tan grande", dijo Miglino.

¿Qué es la violencia urbana de patotas?

"Ante la proliferación de ataques en el AMBA, el Equipo Multidisciplinario de Defendamos Buenos Aires, constituido por abogados, médicos, psicólogos, periodistas y sociólogos; emitió el concepto de violencia urbana desarrollada por bandas o patotas y lo definió como el fenómeno social, basado en el uso de fuerza que en forma voluntaria y con el objetivo de obtener o mantener una situación de poder mediante la violencia o la coerción, provoca graves daños y aún la muerte en las personas. De poco sirve afirmar que bajaron los índices delictivos, cuando los chicos sufren en carne propia este tipo de ataque", dijo Miglino.

Los barrios más conflictivos

Javier Miglino identificó los barrios porteños y del Gran Buenos Aires en los que se concentra la mayor cantidad de casos de violencia urbana. "Los Departamentos Judiciales que reciben más trabajo emparentados con violencia vecinal (daños, lesiones, amenazas, coacción, amenazas agravadas por pluralidad de sujetos y/o uso de armas) son: La Matanza 30%; Lomas de Zamora 25%; Quilmes 18%; Morón 17%; San Isidro 8%; y otros 2%"; en el Conurbano bonaerense y por barrios en Capital Federal, los más conflictivos son: Retiro por su cercanía con la villa 31, Flores y Pompeya por su cercanía con la villa 1-1114 y Barracas por su cercanía con la villa 21 y Mataderos por su cercanía con la villa denominada ‘ciudad oculta’", concluyó.