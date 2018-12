Le dieron prisión perpetua por el asesinato de su mujer

Si bien la defensa de Audano López intentará que le concedan el beneficio de la prisión domiciliaria, debido a que es mayor de 70 años, en la audiencia no efectuó ese planteo, que ya se le rechazó en ocasiones anteriores, y tras la sentencia el ahora condenado volvió a la cárcel.

Por su parte, el fiscal de la causa, Gustavo Pirrello, dijo estar ‘conforme” con el resultado del proceso y destacó que “en un tiempo relativamente corto, logramos esclarecer un hecho tan grave’. “Un juicio abreviado de una condena perpetua no es habitual, pero la contundencia de la prueba que logramos reunir, nos permitió tener una sentencia condenatoria que es lo que corresponde’, afirmó.

A su turno, María Piedad Arregui Buscovich, prima hermana de la víctima que llegó desde Chile junto a otros familiares, aseguró: “Estamos para escuchar lo que nos tenía que decir el juez y estamos muy agradecidos de la justicia argentina, el fiscal ha hecho un trabajo impecable, la Policía también y nuestro Consulado nos ha apoyado mucho”. “Nos vamos con la justicia del hombre, que está bien, perpetua es lo que él merece. Y nosotros estamos de acuerdo con la figura de femicidio, hemos trabajado con la Secretaría de la Mujer acá, con Stella Spezia, nos han apoyado mucho. Han estado permanentemente con nosotros y queremos representar a todas esa mujeres que están sin voz, que tienen que ser fuertes y tienen que venir y plantear antes que estas cosas sucedan”, agregó.

Al ser consultada sobre el perdón que pidió el imputado antes de dejar la sala, la prima de la mujer asesinada dijo que no le creyó, porque cree que “no hay arrepentimiento” y destacó que el acusado le “da lástima”.

“Siendo Concepción una mujer que lo amaba tanto, para mí no hay ninguna justificación. El había pedido el divorcio y ella estaba muy triste por eso, porque era una mujer que lo amaba en su sentimiento y él abusó de ese sentimiento maravilloso que ella tenía”, remarcó la prima de la víctima. Concepción Arregui desapareció en febrero y su cadáver fue hallado 50 días después en aguas del dique Potrerillos, ejecutado de dos balazos en la cabeza, embalado en una bolsa de dormir y atado con cadenas y sogas a un balde con cemento. Al ser interrogado apenas se conoció la desaparición, Audano López dijo que aquel día llevó a su mujer a la terminal de ómnibus pero admitió que no tenía pasaje, lo que se convirtió en una señal de alarma para sus familiares, quienes aseguraron que esa no era una conducta normal en ella.