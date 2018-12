Habló el joven que encontró a Kimey: "Vi el video y me metí a sacarlo"

De acuerdo al testimonio del joven, al ver las imágenes en los noticieros, se dio cuenta de que el hombre que aparecía en el video era su vecino de enfrente. Inmediatamente, en compañía de otros residentes, entró por la fuerza a la casa.

“Sabía que era mi vecino y me animé a meterme y sacarlo. Yo por los chicos hago cualquier cosa”, aseguró. Y contó: “Cuando entré, estaban los dos sentados en la cama mirando dibujitos, se levanta el muchacho sorprendido y Kimey se me tira encima y me fui con él para afuera, como que se quería ir”.

ADEMÁS:

Quilmes: encontraron a Kimey, el nene desaparecido y hay un detenido

Quilmes: Vecinos quisieron linchar a la persona que tenía a Kimey y hubo incidentes en la casa

Según sus declaraciones, el vecino se llama Horacio y estaba demasiado tranquilo cuando ingresó. “El paraguayo”, como se lo conocen, tendría problemas psicológicos, ya que “parece loco, nunca habla con nadie. La forma que camina y a veces habla solo. No sé si le pudo hacer daño, un loco puede hacer cualquier cosa”.

Matías no sabía con qué se podía encontrar al cruzar la puerta, ya que el lugar era muy pequeño, no tenía ventanas y estaba oscuro. “El nene estaba bien pero se ve que tenía miedo. Era una pieza. Cuando me vio solo me preguntó ‘¿Qué, lo están buscando?’”

El padre del nene agradeció al joven: “Se la jugó, es un héroe. Después de lo que hizo, es parte de la familia” aseguró.

Kimey era intensamente buscado desde el miércoles por familiares y la policía en el partido bonaerense de Quilmes. Fue hallado a veinte cuadras de su domicilio y llegaron a él luego de varias horas de búsqueda; el nene de tres años se encontraba en la casa de un hombre cerca de su hogar.