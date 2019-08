En el marco de la búsqueda de Stella Maris Ramírez se concretaron una serie allanamientos y rastrillajes en la zona de Lima y en el camino que conduce la central atómica Atucha, pero no pudieron localizar su cuerpo, tal como se especulaba.

No obstante, en su casa se descubrieron -mediante pericias con el reactivo Luminol- rastros de sangre en la pared de una habitación, en la parte trasera de una camioneta y en el lavarropas. En consecuencia, el fiscal Alberto Gutiérrez dispuso el arresto del esposo de Ramírez, identificado como Carlos Entivero, al que se acusa de un hipotético femicidio.

Stella Maris Ramírez desapareció el 2 de agosto último de su casa del barrio Granja 8 de Lima, aunque la denuncia fue realizada recién el pasado martes, cuando su familia, que reside en la provincia de Chaco, se enteró por amigos y vecinos que no tenían noticias de su paradero.

Los padres de Stella Maris Ramírez llegaron ayer a Lima y fueron sometidos a extracciones de sangre para realizar los correspondientes cotejos de ADN. La madre de la chica contó, en declaraciones a Radio Alfa, que su yerno "es un hombre violento" y que sabía que su hija "era maltratada".

Entivero es oriundo de la ciudad correntina de San Roque y desde hace seis años vive en Lima con su la joven, con quienes son padres de una nena de 5 años.

La madre de Stella Maris Ramírez relató que Carlos Entivero no le permitía visitar a su hija y que por eso recién se enteró de la desaparición cuando amigas y vecinas de se contactaron con la familia por Facebook preocupadas porque desde hacía días no sabían nada de ella. "No tenemos rastros, no sabemos nada. El marido está detenido y yo le voy a solicitar al fiscal que haga lo mismo con su madre por complicidad", dijo la mujer. Es que, según manifestó, "llamativamente al día de la desaparición de mi hija, su suegra viajó desde Corrientes a Lima, en lo que sospecha fue para ayudarlo a deshacerse de evidencias".

Según contaron los vecinos, el día que vieron a Stella Maris por última vez escucharon gritos y golpes, mientras que en los días posteriores advirtieron que el marido cambió cosas de lugar en la casa y prendió fuego otras. La madre de la joven desaparecida también contó que la ropa con la que fue vista su hija la ultima vez fue hallada lavada y guardada en una bolsa en su casa y que a su yerno le secuestraron cuatro armas de fuego.

"Esta persona es una persona violenta (...) Mi hija llevaba a su nena al jardín con moretones en la cara o el brazo. El es agresivo, violento, porta armas, tiene causas, consume drogas", concluyó la madre de la joven, que se teme fue asesinada e hicieron desaparecer su cuerpo.

