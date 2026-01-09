Los "problemas" de Darío Barassi en Punta del Este

El actor y conductor publicó una divertida historia en su cuenta personal de Instagram para contar lo que le ocurre en esa ciudad costera uruguaya "Este es un video con humor, tómenlo así, no lo sobre analicen, riámonos un poco".

image

"Faltan gordos y peludos en José Ignacio. Yo soy un combo de los dos. No llegué a hacerme la magia ahí atrás en la espalda, así que tengo un suéter. Y la gordura... No hay uno, no hay uno, miro para allá, no hay uno. Todos tallados, todos peladitos, así depilados, bronceados, dorados, abdominales marcados, las espaldas gigantes... ¡Qué hijos de puta!" comentó el conductor.

Por ese motivo hizo un pedido especial para saber si, en la zona, había alguien con sus características "Y aparte, lo que se come acá, lo que se come acá. No entiendo dónde están. Te juro, voy a llamar a un grupo para que me ayuden. Si sos un gordo y estás en José Ignacio, escribime acá, comentame en este video. Juntémonos, dos, tres, cuatro, cinco, los que estén. Vamos juntos de la mano por la playa, ¿sí? Nos acompañamos en esta soledad".

video BARASSI

"No es que lo necesite, ¿eh? Yo llego a la playa, me tiro la camisa, mis tetas... Las estrías... Todo el mundo piensa que hay un tigre suelto en José Ignacio y le arañaron la panza al gordo este. Me llama la atención la soledad de mi cuerpo. Nadie, todos perfectos para todos lados" continuó el popular conductor.

Para terminar, Barassi propuso convocar a una "gordo party" y le buscó una posible veta comercial a su situación "Bueno, dos negocios. Uno, importar gordos a José Ignacio y también el otro negocio es como un grupo de autoayuda. Si sos gordo y estás en José Ignacio, dejáme acá tu arroba, te contacto y algún día metemos un ‘gordo party’, hacemos un sunset de gordos, ¿eh? ¿Cómo la ves? Gordos peludos, los espero. Avísenme dónde andan".