Por los incendios forestales, reclaman al gobierno que compre aviones hidrantes

“Para que ni el Presidente ni ‘Toto’ (en referencia a Luis Caputo, ministro de Economía) se pongan nerviosos, pueden utilizar los recursos que provengan de lo producido por la venta de inmuebles que viene realizando la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), o tomar crédito de hasta 50 millones de dólares de organismos internacionales, o reasignar partidas existentes”, plantearon.

En esa línea, explicaron que el Gobierno “ya recaudó más de U$S214 millones vendiendo inmuebles del Estado a través de la AABE y hay más en camino". "Hace días se tomó deuda por 3.000 millones de dólares para pagar deuda”, señalaron los tres legisladores de la oposición y preguntaron: “¿Por qué no destinamos una parte de esos dólares en comprar hidroaviones modernos para combatir incendios forestales? Prioridades reales de los argentinos hoy”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablotodero/status/2009616420397535620?s=46&partner=&hide_thread=false HIDROAVIONES CON LOS DÓLARES DE LA VENTA DE INMUEBLES QUE HIZO EL ESTADO NACIONAL.



Presentamos junto a los diputados @pyedlin y @MartinAveiro un proyecto de ley para que el gobierno nacional compre los aviones hidrantes que el Sistema Nacional de Manejo del Fuego necesita para… — Pablo Todero (@PabloTodero) January 9, 2026

“No es todo lo que se necesita para proteger nuestros bosques nativos y Parques Nacionales. También se necesitan más recursos humanos y mejores salarios y equipamiento, entre otras cosas. Pero empecemos a tomar medidas ya, porque hectárea quemada es hectárea perdida por varias generaciones”, manifestaron.

Todero solicitó también que la declaración de la emergencia ígnea en la Patagonia sea tratada en sesiones extraordinarias: “LA PATAGONIA ARDE Y NECESITAMOS ACCIÓN INMEDIATA! Más de 4.000 hectáreas quemadas en la Patagonia”.

“Miles de evacuados incluidos turistas, viviendas destruidas, parques nacionales en peligro y brigadistas arriesgando todo con recursos insuficientes. Muchos focos son intencionales y el cambio climático agrava todo. El Gobierno recortó drásticamente el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. ¡No podemos esperar más!”, alertó el dirigente neuquino.

A mediados de esta semana, el ministro del Interior, Diego Santilli, recorrió junto al gobernador chubutense, Ignacio Torres, las zonas afectadas por los incendios en las localidades de El Hoyo y de Epuyén, donde supervisaron el operativo en marcha junto a los equipos que trabajan para contener el fuego y asistir a los vecinos afectados. “Quiero destacar el trabajo conjunto ante una situación de gravedad absoluta y celebro que el gobernador vaya a fondo en la búsqueda de estos criminales que destruyen áreas naturales, trabajos y familias. Tenemos que dar el ejemplo en estas situaciones para que no se repitan”, expresó Santilli a través de un comunicado.

incendioschubut1 Los incendios ya consumieron más de 5.500 hectáreas en Chubut.

El funcionario sostuvo que el gobierno de Javier Milei y la administración provincial se encuentran trabajando en conjunto desde el primer momento con “toda la logística para enfrentar la situación y trabajar coordinadamente con Chubut y las provincias que atraviesan este tipo de incendios”.

El Ejecutivo de Chubut ofreció una recompensa millonaria para dar con los responsables del incendio forestal que ya consumió más de 5.500 hectáreas en la zona de El Hoyo y otros sectores de la provincia, lo que provocó a su vez que más de 3.000 personas fueran evacuadas.