Estados Unidos: difunden el video que grabó el agente migratorio antes de matar a una mujer

El asesinato de Good provocó protestas masivas en el estado de Minnesota, donde cientos de personas se concentraron para reclamar el fin de las operaciones del ICE. En algunos casos, se mostraron carteles donde calificaron al organismo de “asesino”.

El presidente Donald Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros funcionarios federales defendieron la actuación del agente, calificándola como defensa propia y describiendo a Good como una amenaza, al considerar que habría intentado atropellarlo. La familia de la víctima negó esta versión.

Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance también respaldó la acción del oficial, señalando que Good era “víctima de la ideología de izquierda”. El hecho ocurrió en medio de una crecimiento de las redadas contra inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales por parte del gobierno federal.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, instó al público a enviar cualquier material relacionado con el tiroteo directamente a su oficina, en contraste con la intención de la administración de Trump de dejar la investigación exclusivamente en manos del FBI. El debate legal se centra en si el agente actuó en legítima defensa.

El nuevo video revelador

El video, que fue grabado por el mismo agente, identificado como Jonathan Ross, muestra una nueva perspectiva de los hechos. En las imágenes se ve a Renee Good acercándose junto a su esposa al vehículo de Ross. Mientras se mantiene un diálogo entre los tres, se ve cómo el agente retrocede y, segundos después, se escuchan tres disparos.

El vicepresidente J.D. Vance compartió el material en X, afirmando que evidencia que el oficial se encontraba en peligro.

“Escuchen esto, por muy duro que sea. A muchos les han dicho que este agente del orden no fue atropellado, no estaba siendo acosado y asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia”, publicó Vance en X.

En un comunicado, Rebecca Good, la esposa de la mujer asesinada, relató que ese día se habían sumado a vecinos de Minneapolis para apoyar una protesta comunitaria pacífica. “Renee creía que todos merecemos compasión y bondad, sin importar de dónde vengamos o cómo nos veamos. Era pura luz y alegría”, afirmó.

El Departamento de Seguridad Nacional, en tanto, sostuvo que Good “obstruyó la labor de los agentes”, mientras familiares y amigos describen a la víctima como una persona tranquila, sin activismo manifiesto, desmintiendo la versión de “acto de terrorismo doméstico” difundida por Vance.