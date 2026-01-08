Monserrat: un choque entre dos colectivos dejó 18 heridos, tres en grave estado

Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), todos los heridos son adultos. Tres pacientes presentaron politraumatismos graves y fueron trasladados de urgencia tras ser priorizados en el triage médico. El resto sufrió lesiones leves y recibió atención en el lugar antes de ser derivado a distintos hospitales de la Ciudad.

El operativo sanitario incluyó el despliegue de 12 ambulancias, además de personal médico y de apoyo. Los heridos fueron trasladados a los hospitales Ramos Mejía, Argerich, Durand, Fernández y Penna, donde permanecen bajo observación, según el parte oficial.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que uno de los pacientes más comprometidos es uno de los choferes, quien fue asistido de manera inmediata debido a la gravedad de las lesiones. El profesional confirmó que el impacto fue de consideración y que la asistencia se realizó bajo los protocolos habituales para este tipo de siniestros.

El choque se produjo en una arteria clave del centro porteño, donde circulan varias líneas de colectivos y vehículos particulares. La colisión generó demoras momentáneas y obligó a desviar el tránsito mientras se realizaban las tareas de rescate y traslado.

Las causas del accidente aún no fueron informadas oficialmente. Intervino personal policial y de tránsito para ordenar la circulación y preservar la zona mientras se realizaban las pericias correspondientes.