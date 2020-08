Un jefe policial a cargo de la investigación contó a Télam que los detenidos simulaban ser médicos, camilleros y choferes que visitaban pacientes.

"Veníamos siguiéndolos desde hacía dos meses y medio por denuncias de vecinos al 911", dijo uno de los pesquisas que participó del operativo.

A bordo de la camioneta se hallaron 235.000 mil pesos y 800 dólares, un "ladrillo" de un kilo de cocaína, decenas de envoltorios de esa misma droga listos para comercializar, balanzas de precisión y elementos de corte, además de una carabina calibre 22 con mira telescópica y un pistolón calibre 12, con 14 cartuchos.

Los detenidos quedaron alojados en la DDI de Morón, a disposición de la Fiscalía 6 de Morón

Un "modus operandi" como el que Ishii dijo cubrir

La detención de cuatro miembros de una banda narco a bordo de un ambulancia comprueba la existencia en el conurbano bonaerense de esta actividad delictiva que fue señalada y presuntamente encubierta por Mario Ishii, intendente de José C. Paz, como quedó registrado en un video que se viralizó el 25 de julio.

“Cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, decía claramente Ishii a los ambulancieros de su municipio que reclamaban mejores salariales y se oponían a la extensión de su jornada laboral.

Según el jefe de Gabinete de José C Paz, Gastón Yañez, el intendente "no es siquiera imputado" en la causa abierta tras la difusión de un video. Asimismo, aclaró si no se formuló una denuncia penal contra el intendente Ishii, fue porque "no hay elementos para hacerlo" e inscribió los dichos del intendente difundidos en un audio en una "discusión cuasi salarial".

"Lo de Ishii fue una frase desafortunada nada más que eso. Además él no tiene obligación de presentarse en la Justicia porque se trata de una notificación que indica que hay averiguación de ilícito, y ni siquiera está imputado en la causa", dijo Yañez cuando estalló el escándalo.

