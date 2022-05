Fue la otra médica que atendió a la joven en el Hospital Penna el año pasado y, al igual que lo declarado por su colega la semana pasada, dijo que no se registró un hecho de abuso.

Santa Cruz indicó incluso que la consulta fue por un tema muy habitual y que es un examen ginecológico normal, y lo declarado por la especialista coincide con lo dicho por la otra profesional la semana pasada.

La víctima había señalado que cuando se fue a hacer atender al Penna les dijo que había sido abusada sexualmente, algo que las médicas contradicen.

Sebastian-Villa-01.jpg Sebastián Villa, imputado por presunto "abuso sexual" en un hecho cometido en junio de 2021. Archivo.

Por otra parte, dos efectivos de la Policía Bonaerense dijeron en sede judicial que no recuerdan haber concurrido al country "Venados II" de la localidad de Canning la noche del 26 de junio del año pasado ante una denuncia por abuso sexual, tal como lo había asegurado la joven que denunció al futbolista colombiano, quien se encuentra imputado por este hecho.

Ellos son Enrique Rubén Álvarez y Luis Alfonso, quienes se desempeñaban en el comando de patrullas de Esteban Echeverría y declararon como testigos ante la fiscal Verónica Pérez. Es que en su denuncia, la víctima dijo que la noche del hecho, asistió un patrullero a la puerta de la vivienda tras un llamado al 911.

A Álvarez se le exhibieron fotos del country porque dijo no recordar si alguna vez concurrió o no al lugar, señaló que él cubría "la cuadrícula 15", que no era frecuente ingresar a countries y solo lo hacían en el "Círculo Hebreo" y "para ir al baño". Luego detalló: "No recuerdo cuál es, me lo confundo con otro que es parecido".

Por su parte, Alfonso, que fue compañero de Álvarez hasta agosto de 2021 en el mismo Comando de Patrullas, dijo que no se acordaba de "haber ingresado a ese barrio" y que, si bien pudo haber ido, no recordaba "el motivo". "Puede ser pero no recuerdo el motivo, pudo haber sido", declaró.

Cuando le repreguntaron si recordaba haber ido a un country por una situación con alguna persona conocida, contestó que "no", y cuando la defensa de Villa le consultó si se acordaría si hubiera sido convocado por un caso con una figura pública, respondió: "Sí, lo recordaría".

Por otro lado, en el expediente se agregó un informe del Ministerio de Seguridad Bonaerense que negó que se haya recibido un alerta del 911 por la denuncia en cuestión.

Sin embargo, las fuentes aclararon que la misma no es una prueba determinante, ya que, sí pudo haber habido algún llamado por fuera del sistema 911, del cual no se tiene constancia.

Cabe recordar que este jueves por la mañana, Villa será sometido a un peritaje psiquiátrico, un estudio solicitado por la fiscal González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora.