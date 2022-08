En una entrevista pactada por su abogada defensora Raquel Pérez Iglesias con los periodistas que cubren cada jornada del debate a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, Pachelo (46) se refirió a la actitud de la fiscalía en cada una de las audiencias del debate y remarcó las contradicciones en el relato de algunos testigos.

Pachelo aseguró que los elementos y testigos aportados por los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, "no hay pruebas" que lo vinculen con el crimen de la socióloga de 50 años.

nicolas-pachelo-20220810-1400430 (1).jpg El principal sospechoso dijo que acusó a la familia de la victima de hacer un show del hecho.

"Absolutamente ninguna prueba me incrimina ni me sitúa en la escena del crimen; ni siquiera se me sitúa en la puerta (de la casa de la víctima), hasta lo que ha surgido hasta ahora, y va a ser así porque así fue", sostuvo.

"Yo no voy a formar parte del show de la familia García Belsunce de acusar así porque si", dijo al ser consultado sobre quién es, a su parecer, el asesino de María Marta, y agregó: "Hay tres jueces, no voy a acusar gratuitamente. Yo no voy a decir lo que pienso, y no tengo cómo demostrarlo. Además, no me corresponde a mí".

El acusado reiteró que el 27 de octubre de 2002, lo que para él "fue un domingo normal", en el que fue "a jugar al fútbol" con sus amigos, pasó a buscar a su hijo y luego fue a ver a su mamá para comprar "el regalo de cumpleaños" para su hijo que había cumplido dos días antes.

Por último, Pachelo hizo referencia a una de las pruebas de parte de la fiscalía en la que se señala que tres adolescentes lo habían visto corriendo en dirección a la casa de María Marta entre las 18 y 18.30 del día del crimen, lapso de tiempo que en el que se cree que fue cometido el asesinato.

"Es falso que pasé por la casa; eso no está acreditado en el expediente. Son versiones que ellos (en alusión a los fiscales) tiran para que ustedes los periodistas saquen el titular; es absolutamente falso. No es lo mismo en la puerta que 20, 30 o 50 metros. Eso lo vamos a tratar, cuando vengan los chicos todavía es muy prematuro", sostuvo antes de retirarse de la sala.