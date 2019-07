Perpetua para un hombre por matar a su ex novia a puñaladas

Por el crimen ocurrido el 12 de diciembre de 2017, este joven, de 25 años y quien trabajaba como albañil, resultó sentenciado al término del juicio oral, en el que el fallo fue bien recibido por los familiares de la mujer, quienes antes de la lectura del veredicto, escucharon palabras de perdón del imputado.

Los magistrados Mariana Irianni, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro condenaron a Torancio por el delito de "homicidio triplemente calificado por el vínculo en relación a la persona con la que se ha mantenido relación de pareja, con ensañamiento y alevosía, y por tratarse de una mujer mediando violencia de género".

De esta manera, coincidieron con el pedido del fiscal Andrea Gómez, quien llevó adelante la investigación, y por el abogado de los familiares de Fuentes, Eduardo Carnicero. En su alegato, la fiscal Gómez señaló que se trató "prácticamente de un femicidio en flagrancia", y a la hora de plantear los agravantes, había subrayado además la edad de la víctima, "la presencia de la menor al momento del hecho, con todo el sufrimiento que eso acarrea" y la existencia de otros tres hijos que la mujer había tenido con una pareja anterior, quienes "que quedaron huérfanos de madre".

Además, se rechazó el planteo de la defensora oficial Grabriela Zapata, quien no cuestionó ni la materialidad ni la participación del acusado en el crimen, pero realizó un planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua prevista en la calificación pedida y solicitó que se aplicara la figura de "homicidio simple". Antes de que el Tribunal Oral Criminal Nro. 3 de Mar del Plata diera a conocer el veredicto, Torancio pidió "perdón a toda la familia" de Cristina Fuentes y dijo que estaba "totalmente arrepentido de todo". Minutos después, Agustina, la hija mayor de la víctima que lucía una remera con una foto de la madre, se dirigió brevemente al imputado: "Juan, te perdono".

Tras la sentencia, la joven aseguró que "perdón es solo una palabra", y agregó: "Yo no sé cómo serán mis sentimientos hacia él, pero odiarlo solo me generaría más amargura porque yo no tengo a mi mamá". Al igual que otros familiares presentes, manifestaron que sintieron "alivio" al conocer el adelanto de la sentencia brindado por los magistrados, quienes comunicarán los fundamentos en una nueva audiencia, prevista para el próximo jueves 11 de julio.

Al término del debate se consideró probado que el acusado atacó con un navaja a la mujer con la que había mantenido una relación de nueve meses hasta dos semanas antes, mientras ella se encontraba con su nena de 4 años en brazos. El crimen se produjo en una vivienda del barrio El Colmenar de Batán, donde la víctima había vuelto a convivir con el padre de la niña, tras haber terminado su noviazgo con el imputado.