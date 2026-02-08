Pilar: dos hermanos asesinados a tiros tras una discusión por una deuda

Lo que comenzó como un intercambio verbal subido de tono derivó en una ejecución a sangre fría, frente a familiares y varios niños. “No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos”, resumió Gabriel, tío de las víctimas, al describir una secuencia que duró apenas unos minutos y dejó a una familia destruida.

Esa noche, Jonathan había ido a cenar a la vivienda familiar. Priscila vivía allí junto a su pareja y sus tres hijos pequeños, de cinco, tres y un año. La tranquilidad se rompió con la llegada de una camioneta Toyota Hilux doble cabina, de la que descendieron dos hombres. Uno de ellos tocó el timbre y preguntó por la joven.

El visitante era Cantero, un vendedor de electrodomésticos conocido en el barrio, que desde hacía años ofrecía heladeras, celulares y otros artefactos en cuotas. Priscila y su hermano habían sido clientes suyos. El reclamo era por una deuda que, según el hombre, seguía impaga. La familia sostiene que los pagos estaban al día.

La discusión escaló

La discusión escaló rápidamente. Hubo gritos, forcejeos y golpes. Jonathan salió de la casa al escuchar el altercado. Fue entonces cuando el acompañante de Cantero sacó un arma y comenzó a disparar.

Priscila recibió tres impactos de bala, dos en el pecho y uno en el brazo izquierdo, a pocos metros de sus hijos. Jonathan corrió hacia el agresor, que se encontraba del otro lado de la camioneta, pero fue alcanzado por dos disparos en el tórax y murió casi en el acto. Los tiros retumbaron en todo el barrio.

Fallecieron en el hospital

Ambos hermanos fueron trasladados de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde se confirmó su fallecimiento. Toda la secuencia ocurrió ante la mirada de menores de edad y otros familiares que se encontraban en la vivienda.

“Jonathan era un pan de Dios, sin maldad, querido por todos en el barrio. Priscila era una madre trabajadora, dedicada a sus hijos, que soñaba con su casa”, describió Gabriel, todavía sin poder comprender cómo una deuda menor terminó en una masacre.

Tras el ataque, los agresores escaparon en la camioneta. El vehículo fue hallado días después en la casa de un joven de 27 años, que quedó detenido por encubrimiento, acusado de haber ocultado la Hilux para facilitar la fuga y borrar pruebas.

El fiscal Raúl Casal, a cargo de la investigación, logró avances clave: los dos autores materiales del doble homicidio están plenamente identificados y pesan sobre ellos órdenes de captura. Se realizaron allanamientos, se secuestraron teléfonos celulares y se activaron alertas en pasos fronterizos para evitar que abandonen el país.

Individualizados los agresores

“Ya tenemos individualizados a los responsables”, señalaron fuentes judiciales. Gendarmería y Prefectura fueron notificadas ante la posibilidad de una fuga internacional. Cantero, según trascendió, ya había estado preso con anterioridad y en el barrio circulaban versiones de que solía estar armado.

Mientras tanto, la familia exige justicia. “Los quiero a todos presos. Nadie está pagando todavía por arrebatarles la vida”, expresó Gabriel, quien destacó el trabajo del fiscal Casal y reclamó celeridad para que los responsables sean detenidos.

El barrio Agustoni permanece bajo conmoción. Vecinos, amigos y familiares acompañan a una madre devastada y a tres niños que perdieron a su mamá y a su tío en un hecho que expuso, una vez más, el nivel de violencia que puede desatarse incluso por una deuda que no alcanza el valor de una canasta básica.