Pilar: rescataron a un nene atrapado en un auto mientras sus abuelos paseaban por el shopping

Así fue el rescate del niño que estaba encerrado en el auto en Pilar.

Todo empezó cuando varios testigos notaron que dentro de una Renault Oroch bordó había un nene solo y llorando desconsoladamente. Al ver esa situación, se montó un operativo inmediato en el lugar. Mientras pasaban los minutos y la desesperación crecía, las autoridades intentaron localizar a los responsables a través de los altoparlantes del centro comercial, pero nadie apareció. Ante la emergencia, un efectivo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) tuvo que romper una de las ventanillas para poder abrir la puerta y sacar al menor.

Una vez afuera, el nene fue hidratado y asistido por el servicio de emergencias, ya que presentaba signos claros de una exposición prolongada al calor. Poco después, en medio de un clima de mucha indignación de quienes presenciaron la escena, aparecieron los abuelos: un hombre de 44 años y una mujer de 45. Al ser cuestionados, explicaron que lo habían dejado allí para ir a hacer unas compras rápidas, pero que se terminaron demorando más de la cuenta.