Pilar: dejó a su nieto encerrado en una camioneta y un policía lo rescató

Un nene de 2 años fue rescatado por la Policía tras quedar encerrado en una camioneta en Pilar. Interviene la Fiscalía local para determinar responsabilidades.
Un episodio generó preocupación este miércoles, en el shopping Paseo Champagnat, en Pilar, cuando un nene de dos años fue encontrado encerrado dentro de una camioneta, sin la presencia de un adulto responsable.
De acuerdo a la información oficial, el menor había quedado solo mientras su abuela descendió del vehículo para ingresar al centro comercial. Las ventanillas estaban cerradas y el niño comenzó a llorar, lo que llamó la atención de personas que circulaban por el lugar.
Al advertir la situación, los vecinos dieron aviso a un policía que se encontraba en las inmediaciones. El efectivo constató el estado del menor y, ante la urgencia, rompió una ventanilla para poder rescatarlo.
El nene fue asistido en el lugar y no requirió traslado hospitalario. Minutos más tarde, la abuela, de 45 años, regresó al vehículo. La Fiscalía de Pilar inició actuaciones para establecer cómo ocurrió el hecho y evaluar eventuales responsabilidades.
