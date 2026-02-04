Pilar: dejó a su nieto encerrado en una camioneta y un policía lo rescató

De acuerdo a la información oficial, el menor había quedado solo mientras su abuela descendió del vehículo para ingresar al centro comercial. Las ventanillas estaban cerradas y el niño comenzó a llorar, lo que llamó la atención de personas que circulaban por el lugar.

Al advertir la situación, los vecinos dieron aviso a un policía que se encontraba en las inmediaciones. El efectivo constató el estado del menor y, ante la urgencia, rompió una ventanilla para poder rescatarlo.

nene-2 El menor estaba solo dentro del vehículo, con las ventanillas cerradas, y presentaba signos de calor.

El nene fue asistido en el lugar y no requirió traslado hospitalario. Minutos más tarde, la abuela, de 45 años, regresó al vehículo. La Fiscalía de Pilar inició actuaciones para establecer cómo ocurrió el hecho y evaluar eventuales responsabilidades.