Crece 40% la venta en redes sociales de objetos robados

Investigadores judiciales y fuentes policiales consultadas indicaron que "el circuito es cada vez más rápido y aceitado". Un grupo se encarga del robo y otro de la "limpieza" del producto: borrar cuentas, resetear dispositivos o cambiar piezas identificables. Luego, un tercer eslabón publica el artículo con perfiles falsos o cuentas descartables. El precio es la clave: se ofrece entre 30% y 50% por debajo del valor de mercado para asegurar una venta inmediata.

"Hay publicaciones que se activan dentro de las dos o tres horas del robo. En el caso de celulares, es muy difícil recuperarlos porque se venden enseguida o se desarman", explicó una fuente de una fiscalía del oeste del conurbano. En bicicletas de alta gama y notebooks, el tiempo promedio de publicación oscila entre las 6 y 24 horas posteriores al hecho.

Las zonas de entrega

Las zonas de entrega suelen rotar: estaciones de tren, shoppings o puntos intermedios acordados por chat. Los vendedores evitan domicilios fijos y cambian de usuario con frecuencia. Incluso, algunos ofrecen envíos por aplicaciones de mensajería para no exponerse. "Hasta ofrecen el producto con el envío incluído", se indicó.

El fenómeno genera un mercado gris donde compradores, muchas veces sin saber el origen del producto, terminan adquiriendo bienes robados. "El precio bajo es el gancho. Pero detrás suele haber un delito reciente. En varios casos, la víctima encuentra su propio objeto publicado en internet", detalló un investigador.

Las víctimas

Eso le ocurrió a Martín, vecino de Lanús, a quien le robaron la bicicleta cuando salía de su trabajo. "Esa misma noche empecé a buscar y al otro día la vi publicada. Era la mía, con las mismas marcas. Hablé con el vendedor y me citó en una estación. Avisé a la Policía, pero cuando fuimos ya no estaba más", contó. El perfil desapareció en cuestión de horas.

Una situación similar vivió Verónica, de Tres de Febrero, tras un asalto en la puerta de su casa. "Me sacaron el celular y a las tres horas mi hija lo encontró en Marketplace. Tenía hasta la funda. Lo denunciamos, pero al rato la publicación ya no existía", relató. Como en muchos casos, el equipo nunca fue recuperado.

Especialistas en seguridad advierten que la trazabilidad es compleja. Las plataformas eliminan publicaciones ante denuncias, pero el vendedor reaparece con otro perfil. En paralelo, los números de serie o IMEI son alterados o bloqueados. Esto reduce las chances de recuperación y favorece la rápida circulación de los objetos robados.

Prevención

Recomendaciones básicas: desconfiar de precios demasiado bajos, exigir factura o comprobante de origen, verificar datos del vendedor y evitar operaciones en efectivo en la vía pública. También se sugiere denunciar publicaciones sospechosas y registrar números de serie de dispositivos propios para facilitar una eventual identificación. Mientras tanto, el delito se adapta a la lógica del mercado digital. Robar y revender en cuestión de horas se convirtió en una modalidad rentable y difícil de frenar, que combina violencia en la calle con anonimato online y deja a las víctimas con pocas posibilidades de recuperar lo perdido.