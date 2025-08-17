Detuvieron por un crimen a Gastón Zárate, el 'Perejil' del caso Nora Dalmasso

Según informaron fuentes policiales, Zárate, de 45 años, tuvo una discusión con un hombre de 37, identificado como Rubén Ezequiel Ustarroz Acuña, a quien agredió con un objeto metálico de 40 centímetros de largo. El golpe fue tan brutal que el fierro habría quedado incrustado a la altura de la sien izquierda de la víctima.

Zárate se retiró del lugar acompañado por sus dos hijos, de 17 y 15 años, mientras que Ustarroz Acuña cayó al lado de su motocicleta, fuera del campo deportivo, y fue asistido por el servicio de emergencias. Poco después murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

A partir de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y el relato de los testigos del partido, el fiscal de Instrucción de Segunda Nominación de Río Cuarto, Javier Di Santo, ordenó la detención inmediata de Zárate en su domicilio. El hombre quedó imputado por homicidio simple, mientras que sus hijos fueron trasladados a sede policial para declarar, aunque no quedaron arrestados.

gastonzarate2 Gastón Zárate fue detenido en su domicilio y quedó imputado por homicidio simple.

Gastón Zárate y su pasado en el caso Dalmasso

Nora Dalmasso fue asesinada en 2006 en su casa de Villa Golf, y Zárate, quien en ese momento trabajaba como pintor en la casa, fue arrestado como principal sospechoso. La Justicia lo acusó de abuso sexual seguido de homicidio. Ante su detención, la comunidad de Río Cuarto se movilizó exigiendo su liberación, al considerarlo un 'Perejil' en el caso.

Horas más tarde, Zárate fue liberado por falta de pruebas concluyentes, ya que un análisis de ADN realizado por el FBI no coincidía con el suyo. Finalmente, quedó desvinculado del caso en 2011.

Este año, el crimen sin resolver volvió a captar la atención del público debido al lanzamiento de una serie en Netflix, lo que llevó a Zárate a hablar sobre las secuelas de esa acusación. “Desviaron mi vida, se aprovecharon de un pobre diablo. No pude progresar de ninguna manera", expresó.

A pesar de haber sido testigo de una pelea entre Dalmasso y su esposo, Marcelo Macarrón, sólo días antes del crimen, Zárate fue señalado como el presunto asesino. “El día que me llevaron, los oficiales me dijeron que cualquiera les venía bien para tapar el caso. Estuve 12 horas en una cárcel, como un preso común”, recordó.

Después de su liberación, permaneció bajo investigación durante cuatro años. Una vez desligado del caso, reconoció haber sido perjudicado por la investigación. "Ahora hago fletes, envíos, pero la verdad no nos pudimos recuperar. No pude volver a trabajar más en los country”, aseguró.