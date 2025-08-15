Matan a sangre fría a una mujer frente a su hijo en un intento de robo

Los delincuentes querían robarle el auto y le pegaron un balazo cerca del hombro. El hecho se produjo en Villa Luzuriaga. El caso fue esclarecido y uno de los asesinos fue detenido.
Una mujer fue asesinada frente a s hijo adolescente en un violento intento de robo, por tres delincuentes que quisieron robarle el auto y le pegaron un tiro cerca del hombro izquierdo. El dramático episodio ocurrió el jueves, minutos después de las 18, en Villa Luzuriaga
Rita Suárez, de 47 años, estaba estacionada en la esquina de Juan Florio y Miró, donde había ido a buscar a su hijo, que había salido de una clase particular de canto cuando fue sorprendida por los ladrones. El menor, de 15 años, estaba en el asiento trasero y presenció el ataque y quedó -obviamente- en estado de shock por el hecho.
Una testigo relató que el chico no paraba de gritar: “¡Hijos de p... nos arruinaron la vida!" y repetía “¡ayuda, ayuda! ¡Mi mamá!“, mientras lloraba. ”Es muy fuerte, muy triste, encontrarte con una persona en ese estado y ver al hijo así“, agregó.
Una vecina pudo identificar a los ladrones por cómo estaban vestidos: “Uno estaba con una campera plateada, otro con una campera blanca y otro con una campera negra. Otro vecino los ve caminando a los tres y hace la denuncia”, reveló.
El caso,esclarecido por el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, llevó a la captura de un delincuente mayor de edad, con dos menores todavía prófugo.
El detenido fue identificado como Máximo L., quien hizo una compra en un supermercado chino ubicado a pocas cuadras del lugar del ataque.
El joven se llevó un agua mineral y pagó con su cuenta de billetera virtual. Ahí tenía registrado todos sus datos personales, incluido su domicilio. Durante la noche de este jueves hicieron un allanamiento en su casa, ubicada en Rafael Castillo, pero no estaba allí. En el lugar encontraron ropa manchada con sangre, el arma que usó en el crimen -una Bersa calibre 38-, y 50 municiones. Posteriormente pudieron hallarlo y detenerlo.