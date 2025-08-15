Matan a sangre fría a una mujer frente a su hijo en un intento de robo

Rita Suárez, de 47 años, estaba estacionada en la esquina de Juan Florio y Miró, donde había ido a buscar a su hijo, que había salido de una clase particular de canto cuando fue sorprendida por los ladrones. El menor, de 15 años, estaba en el asiento trasero y presenció el ataque y quedó -obviamente- en estado de shock por el hecho.

Villa Luzuriaga

Una testigo relató que el chico no paraba de gritar: “¡Hijos de p... nos arruinaron la vida!" y repetía “¡ayuda, ayuda! ¡Mi mamá!“, mientras lloraba. ”Es muy fuerte, muy triste, encontrarte con una persona en ese estado y ver al hijo así“, agregó.

Una vecina pudo identificar a los ladrones por cómo estaban vestidos: “Uno estaba con una campera plateada, otro con una campera blanca y otro con una campera negra. Otro vecino los ve caminando a los tres y hace la denuncia”, reveló.

Villa Luzuriaga mujer asesinada foto 1

El caso,esclarecido por el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, llevó a la captura de un delincuente mayor de edad, con dos menores todavía prófugo.

El detenido fue identificado como Máximo L., quien hizo una compra en un supermercado chino ubicado a pocas cuadras del lugar del ataque.

El joven se llevó un agua mineral y pagó con su cuenta de billetera virtual. Ahí tenía registrado todos sus datos personales, incluido su domicilio. Durante la noche de este jueves hicieron un allanamiento en su casa, ubicada en Rafael Castillo, pero no estaba allí. En el lugar encontraron ropa manchada con sangre, el arma que usó en el crimen -una Bersa calibre 38-, y 50 municiones. Posteriormente pudieron hallarlo y detenerlo.