Un jubilado de 88 años frustró un robo a los tiros en Berisso

Según relató el propio dueño de casa a la Policía, escuchó ruidos en la parte trasera de la vivienda y, al acercarse, encontró a dos hombres que forzaban la puerta y rompían los vidrios para ingresar.

En ese momento, aseguró, los desconocidos lo amenazaron a los gritos. Ante esa situación, tomó un viejo revólver calibre .22 y efectuó varios disparos disuasivos. Las detonaciones fueron suficientes para que los intrusos escaparan sin robar nada.

Vecinos de Berisso alertaron al 911sobre el intento de robo y los tiros y en pocos minutos acudieron móviles del Comando Patrullas de Berisso. Los efectivos realizaron un rastrillaje en la zona, aunque los sospechosos no fueron localizados. Tampoco se registraron heridos.

El arma del jubilado fue secuestrada

En la vivienda, la Policía secuestró el arma utilizada por el jubilado: un revólver marca T.A.L.A., con armazón plateado y cacha de plástico negro, cargado con cinco proyectiles y una vaina servida. El motivo fue que el hombre no contaba con la documentación legal correspondiente para la tenencia del arma.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Pablo Mennucci, quien dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, la recolección de pruebas y peritajes en la vivienda.

El episodio se suma a una serie de hechos de inseguridad en la región que reavivan el debate sobre la legítima defensa y el uso de armas por parte de ciudadanos que, en muchos casos, terminan enfrentando además consecuencias judiciales por la portación ilegal.