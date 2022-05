¿Quién es Chapu, el motochorro asesinado por la joven de 27 años?

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en la esquina de las calles 846 y 895, en dicha localidad del partido de Quilmes, en la zona sur del conurbano.

La joven salió de su casa para dirigirse a su trabajo y que luego de cruzar la calle fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.

Uno de ellos descendió del rodado simulando tener un arma de fuego e intimidó a la joven, a la que amenazó para que entregara sus pertenencias.

En esas circunstancias, la joven comenzó a tironear de la cartera con el asaltante y el conductor de la moto bajó de la misma y extrajo una cuchilla, mientras que le gritaba a su cómplice que le disparara a la chica.

Ante esa situación, la víctima forcejeó con el ladrón que portaba la cuchilla y logró sacársela y apuñalar en el pecho al otro delincuente, que cayó al suelo malherido.

Posteriormente, la joven comenzó a gritar y a solicitar auxilio, por lo que salieron sus padres a la calle, mientras que el asaltante ileso escapó a bordo de la moto.

Por su parte, el ladrón herido (de quien en las últimas horas trascendieron detalles de su identidad) murió desangrado en el lugar a raíz de la herida de arma blanca en el lado izquierdo superior de la tetilla izquierda.

¿Quién era el motochorro que murió?

Su nombre era Rodrigo Manuel Yugar, tenía 21 años y era apodado en el barrio como “Chapulín” o, simplemente, “Chapu”.

Solía mostrarse con su camiseta de Quilmes, club del que era hincha, y en sus redes sociales subía versículos de la Biblia y fragmentos de letras de canciones, muchas de ellas del rapero portorriqueño Farruko.

“No tengo palabras para explicar este dolor que siento, no puedo creer, no caigo que ya no pueda verte más mi hermano del alma, mi amigo, mi todo, cómo hago papu, te voy a extrañar con el alma, Chapu. Qué hago sin vos, mi hermanito del alma, estoy muerto”, escribió en Facebook su hermano.

“Despertarme y ver esto. No lo puedo creer, Chapulín, toda una vida por delante que seguir. La última vez que te vi fue cuando te trajimos de la parada con tu mamá. Descansá y dale fuerza a tu mamá para seguir, te pido que desde el cielo siempre me cuides a Lucas. Siempre digo que el siempre hace tus muecas o algo tuyo, siempre le sale”, posteó en la misma red social un amigo.

En tanto, luego del análisis de las cámaras de seguridad que captaron a una motocicleta en momentos previos y posteriores al asalto, esta tarde fue detenido en Quilmes un sospechoso con antecedentes acusado de ser el conductor del rodado.

Por otro lado, se resolvió que la joven asaltada permaneciera en libertad al considerar que actuó en legítima defensa.