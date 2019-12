El sujeto fue considerado penalmente responsable del delito de "tentativa de homicidio agravado por relación preexistente, por mediar violencia de género". Esta semana, la defensora oficial del ya condenado participó de una nueva audiencia de cesura y pidió al juez que a su cliente se lo condene a 10 años de prisión. La abogada solicitó que se considere como atenuante la condición de primario de Núñez, como también su buena conducta en la cárcel.

Por su parte, el fiscal Sebastián Videla había solicitado un fallo de 19 años de prisión. En ese contexto, el juez Félix Roumieu dio a conocer ayer el monto de la pena.

Cabe recordar que Yamila Pacheco resultó con graves quemaduras en su rostro, manos y cuerpo, luego de que su ex novio la rociara con combustible y la prendiera fuego. Actualmente, la joven se encuentra en constante tratamiento para recuperarse de las lesiones.

ADEMÁS:

Condena por el intento de femicidio de Gina Certoma

Durante el juicio por jurados, la víctima aseguró: "Estoy viva gracias a Dios. Estoy así porque a alguien se le ocurrió prenderme fuego".

Asimismo, Yamila relató que, en varias ocasiones, su ex "decía que si terminábamos no me iba a dejar tranquila. ºTe vas a tener que mudarº, me decía. O cuando me reía me decía ºte la voy a borrar º; y lo hizo porque me prendió fuego", narró.

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144 las 24hs. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá, todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes.

http://www.jus.gob.ar/atencion-al-ciudadano/guia-de-derivaciones/violencia-familiar.aspx