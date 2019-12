Los parientes de la chica detallaron que fue detenida tras ser asaltada por un ladrón en la esquina de 888 y 835, a metros de su domicilio. Según explicaron, ella había ido a acompañar a su novio a la parada del colectivo y se defendió con un cuchillo, motivo por el cual terminó presa.

Primero estuvo aprehendida en la DDI de Quilmes, donde pasó la primer noche esposada en una silla y ahora fue trasladada a La Plata. Ayer por la mañana, sus allegados se concentraron en la plaza de la estación de Quilmes y se movilizaron a la sede de Tribunales locales para exigir su liberación.

Angélica, madre de Karen, dijo que su hija "salía de casa a acompañar al novio y le salieron unos malvivientes, se defendió y está presa por lesiones graves y el robo de una gorra".

Asimismo, agregó que el hombre que la asaltó "tiene un hermano que es abogado". "Lo que uno piensa es una causa armada, escrita por el abogado del ladrón que es su hermano. Me parece raro que la Justicia no avance con esto. Mi hija no tiene antecedentes, estudia y trabaja".