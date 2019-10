En las imágenes se escucha al comerciante decirle a la cliente "vení vení, una chupadita te pido nada más. Una chupadita para mi compañero". Ante la propuesta, la chica grita que "no" y el hombre le responde: "Qué no, si le querés re entrar".

El caso generó un amplio rechazo de todos los vecinos del barrio y, ahora, familiares de la joven exigen Justicia, por lo que ya realizaron una denuncia policial contra Jorge, dueño del local ubicado en Avenida Smith al 2000.

Asimismo, trascendió un presunto descargo del comerciante también en las redes sociales. El usuario de Facebook Eledu Camina publicó el siguiente texto: "Hola gente soy Jorge. No quiero justificar mí vocabulario en el vídeo, pero la gente que me conoce sabe quién soy y como soy y el trato que tengo con Andrea, siempre es así de boca sucia. Respeto la opinión de cada uno de ustedes, ni yo sabía que estaba ese vídeo y por un pelotudo que filmó eso se hizo viral y lo compartió con gente que vive para hacer maldad".

El hombre continuó dando "gracias a todos los que me apoyaron hoy y vinieron al negocio a hablar conmigo y pido disculpas a la gente que le cayó mal este vídeo".

"Yo no me escondo como dicen, estoy trabajando. Y si alguien quiere venir a dialogar conmigo estoy a su disposición. Mil disculpas y gracias a la buena gente que me conoce desde que tengo el negocio: ya 20 años (que) estoy en el mismo lugar".

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144 las 24hs. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá, todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes.

