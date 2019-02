La pareja no pudo disfrutar de su merecido descanso y el viaje duró apenas unos días. La mala noticia les llegó de parte de su hijo, quien les comunicó que delincuentes habían “dado vuelta” su casa de la calle Illanes al 1200, entre Uriburu y Derqui.

Carmen, una de las víctimas del hecho, relató que habían viajado para disfrutar del mar durante dos semanas. “Nos fuimos como siempre, con el miedo de que pase algo. El martes nos avisó mi hijo que entraron a casa palanqueando la reja de una ventana que da al patio delantero. Pero a su vez tengo rejas con pinches a la calle, mi casa es una cárcel”, aseguró indignada.

En diálogo con Radio FAN, la vecina de Quilmes añadió: “Lamentablemente no teníamos alarma, porque al instalador le robaron en su local y no pudo venir. Entonces los delincuentes esperaron que mi hijo guardara el auto en mi casa para irse a trabajar y reventaron la puerta. Los vecinos me dijeron que vieron movimientos sospechosos de una camioneta blanca, que es la que habría hecho la inteligencia previa”.

Un vecino relató que vio salir del domicilio a sujetos cargando dos bolsos. “Me llevaron dinero, algunas alhajas con valor sentimental, pero lo peor es sentir que estos malvivientes estuvieron adentro de mi casa, revolviendo todo. Si lo enganchaban a mi hijo por ahí me lo mataban, yo no se si estaban armados o no. Y con los nervios casi nos matamos nosotros en la ruta volviendo”, lamentó Carmen, al tiempo que remarcó: “No sé que piensan hacer con las leyes, pero esto si no cambia ya no vamos a poder ni salir a la esquina”.

Efectivos de la Comisaría 6ta. de Quilmes analizan cámaras de seguridad para intentar dar con los autores del robo.