Quiso escapar de un robo, atropelló a uno de los ladrones y lo mató: detuvieron a un cómplice

Las cámaras permitieron reconstruir el intento de robo

A partir del hallazgo del cuerpo, los investigadores comenzaron a buscar la conexión entre lo ocurrido en Lomas del Mirador y la muerte del joven en Villa Madero. El análisis de las cámaras de seguridad de la zona sirvió para reconstruir la secuencia y establecer que los sospechosos habían intentado asaltar al hombre antes de que Gilardoni fuera atropellado durante la huida.

En el lugar donde ocurrió el intento de robo, además, los investigadores encontraron una pistola Bersa calibre .22, cuya numeración deberá ser determinada por Policía Científica, y la culata de un revólver. Las imágenes también fueron claves para identificar la Volkswagen Suran gris utilizada por los sospechosos.

Cómo detuvieron al presunto cómplice

El vehículo pertenecía a Brian Nicolás Sancho, de 28 años, quien se presentó en una dependencia policial junto a su pareja. Ambos explicaron que utilizaban el auto para trabajar como remis y que también se lo alquilaban a un hombre llamado Franco. Según su relato, esa mañana el joven les había dicho que había sufrido un accidente de tránsito. Sin embargo, cuando revisaron el vehículo, encontraron manchas de sangre en el interior.

Más tarde, una conocida en común se comunicó con ellos y les habría contado que Franco había utilizado la Suran para salir a robar y que uno de sus amigos había muerto. También les indicó dónde se encontraba el sospechoso.

Con esa información, el fiscal Claudio Fornaro, de la UFI de Homicidios, dispuso que los efectivos se dirigieran hasta el domicilio señalado. Con autorización del propietario, los policías ingresaron a la vivienda y detuvieron a Franco Abadie, de 27 años.

Durante el procedimiento también fueron secuestrados el teléfono celular del acusado y la Volkswagen Suran, que quedó preservada para las pericias correspondientes.

Abadie quedó imputado por robo calificado por el uso de armas y por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, en grado de tentativa.

Mientras tanto, la investigación continúa para determinar el rol que tuvo cada uno de los involucrados en el intento de robo e identificar al resto de los sospechosos.