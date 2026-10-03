Quiso escapar de un robo, atropelló a uno de los ladrones y lo mató: detuvieron a un cómplice

Un hombre de 61 años fue emboscado por al menos tres delincuentes armados en Lomas del Mirador. Aceleró para escapar, embistió a uno de ellos y lo mató. Por el caso detuvieron a otro de los ladrones.
Un hombre de 61 años fue sorprendido por al menos tres delincuentes armados que quisieron robarle el auto y, durante la maniobra para escapar, atropelló a uno de los sospechosos, que murió como consecuencia del impacto. El hecho ocurrió el último jueves por la noche en Lomas del Millón y, tras la investigación, un joven de 27 años quedó detenido como presunto integrante de la banda.
La víctima del intento de robo, identificada como Daniel Alfredo Tireni, se encontraba a bordo de su vehículo, que estaba estacionado sobre la vereda frente a una vivienda de la calle Sargento Cabral al 2300. De pronto, fue interceptada por un grupo de delincuentes que se movilizaba en una Volkswagen Suran gris.
Los sospechosos estaban armados y habrían intentado cometer el robo. Ante esa situación, Tireni aceleró para escapar y embistió a uno de los hombres, identificado como Ángel Nahuel Gilardoni, de 25 años. Tras el impacto, los otros integrantes del grupo cargaron al joven herido en la Suran y lo trasladaron hasta una vivienda ubicada en Cochabamba al 1800, en Villa Madero, donde residía su madre.
La mujer llamó al 911 y explicó que un amigo de su hijo lo había llevado hasta la casa ensangrentado e inconsciente. Cuando arribó el personal médico, constató que Gilardoni había muerto producto de las heridas sufridas.
A partir del hallazgo del cuerpo, los investigadores comenzaron a buscar la conexión entre lo ocurrido en Lomas del Mirador y la muerte del joven en Villa Madero. El análisis de las cámaras de seguridad de la zona sirvió para reconstruir la secuencia y establecer que los sospechosos habían intentado asaltar al hombre antes de que Gilardoni fuera atropellado durante la huida.
En el lugar donde ocurrió el intento de robo, además, los investigadores encontraron una pistola Bersa calibre .22, cuya numeración deberá ser determinada por Policía Científica, y la culata de un revólver. Las imágenes también fueron claves para identificar la Volkswagen Suran gris utilizada por los sospechosos.
El vehículo pertenecía a Brian Nicolás Sancho, de 28 años, quien se presentó en una dependencia policial junto a su pareja. Ambos explicaron que utilizaban el auto para trabajar como remis y que también se lo alquilaban a un hombre llamado Franco. Según su relato, esa mañana el joven les había dicho que había sufrido un accidente de tránsito. Sin embargo, cuando revisaron el vehículo, encontraron manchas de sangre en el interior.
Más tarde, una conocida en común se comunicó con ellos y les habría contado que Franco había utilizado la Suran para salir a robar y que uno de sus amigos había muerto. También les indicó dónde se encontraba el sospechoso.
Con esa información, el fiscal Claudio Fornaro, de la UFI de Homicidios, dispuso que los efectivos se dirigieran hasta el domicilio señalado. Con autorización del propietario, los policías ingresaron a la vivienda y detuvieron a Franco Abadie, de 27 años.
Durante el procedimiento también fueron secuestrados el teléfono celular del acusado y la Volkswagen Suran, que quedó preservada para las pericias correspondientes.
Abadie quedó imputado por robo calificado por el uso de armas y por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, en grado de tentativa.
Mientras tanto, la investigación continúa para determinar el rol que tuvo cada uno de los involucrados en el intento de robo e identificar al resto de los sospechosos.