Ramos Mejía: clientes de un banco retienen a un ladrón tras un intento de robo

El asaltante fue detenido dentro de una sucursal del conurbano bonaerense luego de un forcejeo con los clientes. Sus dos cómplices escaparon en una camioneta.
Clientes de un banco se enfrentaron con tres delincuentes durante un intento de robo y lograron retener a uno de ellos, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. El sospechoso quedó tirado en el piso y fue golpeado por varias personas hasta la llegada de la Policía, mientras que sus dos cómplices lograron escapar.
El episodio ocurrió este miércoles, poco antes de las 12:00, en la sucursal del banco Galicia ubicada en San Martín y Villegas, en esa localidad del partido de La Matanza, en el oeste de conurbano bonaerense. Un testigo grabó parte de la secuencia y en las imágenes se observa al delincuente detenido dentro del banco.
Según relataron los testigos, dos de los asaltantes ingresaron a la entidad mientras un tercer integrante de la banda permaneció afuera como campana. Una vez dentro, comenzaron a amenazar a los clientes con un arma para concretar el robo.
En medio del asalto, varias personas se enfrentaron con los delincuentes y comenzaron a forcejear con ellos. Durante la pelea se escucharon entre cuatro y cinco disparos, aunque no se registraron personas heridas.
En ese momento, dos de los asaltantes consiguieron escapar en una camioneta, pero dejaron atrás a uno de sus cómplices. El sospechoso permaneció dentro de la sucursal y fue reducido por los clientes que le dieron golpes de puño y patadas.
El video muestra al delincuente tirado en el piso mientras varias personas lo rodean. Algunos de los presentes lo golpean y, en medio de la situación, uno de los clientes grita que le den trompadas.
Además, los clientes lograron recuperar un arma que habría sido utilizada durante el intento de robo. Minutos después, la Policía llegó al lugar tras un llamado al 911 y detuvo al sospechoso, que todavía permanecía dentro de la sucursal.
Ahora, los investigadores analizan las cámaras de seguridad del banco y de las calles cercanas para intentar identificar y localizar a los dos integrantes de la banda que consiguieron escapar en la camioneta.
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