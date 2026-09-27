Prestó su camioneta, terminó en un arroyo y denunció un robo para ocultar el accidente

El propietario de una camioneta Volkswagen Amarok aseguró que dos delincuentes lo habían asaltado y llevado el vehículo. Horas después, la camioneta apareció debajo de un puente sobre el arroyo El Gato, en La Plata. Las contradicciones en su relato despertaron las sospechas y terminó detenido.
Un hombre de 42 años terminó detenido en La Plata acusado de realizar una falsa denuncia después de asegurar que dos delincuentes le habían robado su camioneta. La historia comenzó a desmoronarse cuando la Volkswagen Amarok apareció dentro del arroyo El Gato y la Policía detectó una serie de contradicciones en el relato del propietario, quien finalmente reconoció que había inventado el asalto para ocultar un accidente.
Todo comenzó durante la madrugada del sábado, cuando Damián Milohnic se presentó en la Comisaría Segunda y denunció que había sido abordado por dos hombres en calle 7, entre 32 y 33.
Según contó inicialmente, los supuestos delincuentes lo habían amenazado y escapado con su Amarok. Sin embargo, horas más tarde un llamado al 911 modificó por completo el rumbo de la investigación.
Vecinos alertaron sobre la presencia de un vehículo debajo de un puente sobre el arroyo El Gato, a la altura de las calles 1 y 514, en la zona de Gonnet. Al llegar, los efectivos comprobaron que se trataba de la misma camioneta denunciada como robada.
La primera preocupación de los agentes fue establecer si había alguna persona atrapada en su interior. La cúpula permanecía cerrada y los vidrios polarizados impedían observar con claridad la cabina.
Ante esa situación se montó un operativo del que participaron Bomberos, efectivos de la Policía Bonaerense y personal de la Dirección de Riesgos Especiales. Los especialistas ingresaron al arroyo con equipamiento y utilizaron kayaks para llegar hasta la camioneta.
Después de revisar el vehículo y sus alrededores, determinaron que no había ninguna persona en el interior. Entonces comenzó la segunda parte de la investigación: establecer cómo había llegado la Amarok hasta allí.
Dudas e ibc
Los efectivos de la Comisaría Sexta de Tolosa volvieron a entrevistar al propietario y advirtieron “diferentes relatos” e “incoherencias” respecto de la denuncia original. Según consta en el sumario policial, Milohnic comenzó a mostrarse cada vez más nervioso frente a las preguntas.
Finalmente, admitió que la camioneta nunca había sido robada. Según reconoció, había prestado el vehículo a personas de su entorno y, mientras circulaban, sufrieron un accidente que terminó con la Amarok dentro del arroyo.
Frente a esa situación, el propietario habría decidido inventar el supuesto asalto para ocultar lo ocurrido.
El caso fue comunicado al fiscal Álvaro Garganta, quien dispuso la aprehensión de Milohnic por el delito de falsa denuncia. El hombre quedó a disposición de la UFI N° 11, la Defensoría N° 21 y el Juzgado de Garantías N° 6, mientras las actuaciones continuaron en manos de la Justicia.
comentar