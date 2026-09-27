Prestó su camioneta, terminó en un arroyo y denunció un robo para ocultar el accidente

La primera preocupación de los agentes fue establecer si había alguna persona atrapada en su interior. La cúpula permanecía cerrada y los vidrios polarizados impedían observar con claridad la cabina.

Ante esa situación se montó un operativo del que participaron Bomberos, efectivos de la Policía Bonaerense y personal de la Dirección de Riesgos Especiales. Los especialistas ingresaron al arroyo con equipamiento y utilizaron kayaks para llegar hasta la camioneta.

Después de revisar el vehículo y sus alrededores, determinaron que no había ninguna persona en el interior. Entonces comenzó la segunda parte de la investigación: establecer cómo había llegado la Amarok hasta allí.

Dudas e ibc

Los efectivos de la Comisaría Sexta de Tolosa volvieron a entrevistar al propietario y advirtieron “diferentes relatos” e “incoherencias” respecto de la denuncia original. Según consta en el sumario policial, Milohnic comenzó a mostrarse cada vez más nervioso frente a las preguntas.

Finalmente, admitió que la camioneta nunca había sido robada. Según reconoció, había prestado el vehículo a personas de su entorno y, mientras circulaban, sufrieron un accidente que terminó con la Amarok dentro del arroyo.

Frente a esa situación, el propietario habría decidido inventar el supuesto asalto para ocultar lo ocurrido.

El caso fue comunicado al fiscal Álvaro Garganta, quien dispuso la aprehensión de Milohnic por el delito de falsa denuncia. El hombre quedó a disposición de la UFI N° 11, la Defensoría N° 21 y el Juzgado de Garantías N° 6, mientras las actuaciones continuaron en manos de la Justicia.