Un amigo de los menores fue quien avisó de la situación a un adulto, quien fue hasta el lugar y corroboró la situación. Así, el vecino decidió grabar la situación para tener una prueba de lo que ocurrió ya que, de acuerdo a sus palabras, los maltratos son reiterativos.

El chico de 10 años confesó con miedo que su padre fue quien los encadenó. Vecinos del lugar relataron que no es la primera vez que el padre, quien sería empleado municipal, castiga a sus hijos de manera tan cruel, ya que en el invierno los habría hecho dormir arriba del techo.

La Dirección de Niñez y Adolescencia y la Justicia ya trabajan en el caso de violencia familiar. Sin embargo, y mientras se investiga a fondo, los pequeños continúan bajo la guarda de sus padres.

Nene atado.mp4

El director de Niñez, Marcelo Bartolomé, informó que la familia vive en una situación complicada, pero todos los niños están escolarizados y cuentan con DNI, además, desde la Justicia corroboraron que no existe denuncia previa contra los padres.

En este sentido, el funcionario señaló que la familia vive en una casa muy precaria en una finca y está integrada por los padres y 12 hijos, de los cuales 6 son menores de edad.

Sin embargo, la mamá de los menores desmintió la situación. La mujer dijo que fue "un juego de chicos" y negó las agresiones que denunciaron los vecinos de la zona para con los menores.

"Vienen de todos lados a preguntar y no sé qué responder. Los niños no son maltratados ni por mi esposo ni por mí. Lo que pasó el sábado fue un juego entre los niños, entre los tres. Yo he hablado con ellos, pero no me saben decir nada ni cómo pasó. Sólo dicen que han estado jugando", relató la mujer.