Se conoció el veredicto: Villar Cataldo fue declarado "no culpable"

Antes de conocer el fallo, y a pesar de haber declarado este miércoles en el juicio por jurados en el que se lo juzgó por el homicidio, Villar Cataldo solicitó la palabra: "Pido disculpas por este momento en el que hay un muerto, pero a este muerto no lo busqué. Me parece increíble estar en esta circunstancia. Estoy destruido, mi familia está destruida. Sé que hay una persona muerta y me causa dolor, porque mi vocación siempre fue velar porque hubiera vida".

Este mensaje fue inesperado para el jurado, ya que el profesional había prestado declaración como acusado ayer, cuando relató su historia de vida, luego de la declaración de una perito balística de la Policía Bonaerense, en la que desmintió su histórico relato de que le había disparado a Krabler con su Bersa 9 mm desde el piso. La perito aseguró que le disparó cuatro veces de pie, y que las balas surcaron el cuerpo de Krabler "de arriba a abajo".

La fiscalía, a cargo de la doctora Noemí Carrera, y la querella de Silvia Krabler, madre del ladrón asesinado, pidieron que sea considerado culpabl;, la fiscalía por el delito de homicidio en exceso de legítima defensa, la querella directamente por homicidio simple agravado por el uso de arma.