Se registraron 110 femicidios durante la cuarentena

En esta nueva entrega se detalla que ocurrieron ocho femicidios (se sumó en las últimas horas el hecho en Rosario) y un transfemicido y que, de acuerdo a los registros, la provincia de Buenos Aires es donde se dieron más hechos, que el 67% de los crímenes sucedieron en la vivienda de la víctima y que la enorme mayoría fueron concretados por parejas o ex parejas de ellas. Además, una de cada ocho había denunciado episodios previos de violencia de género y que los golpes fueron la principal causa de muerte.

El relevamiento indica sobre el rango etario, que la mayor parte de los femicidios tuvieron como víctimas a mujeres de entre 31 y 50 años con 39 casos, otras 34 tenían entre 19 y 30, 14 contaban con una edad de entre 51 y 65 años, 11 eran adultas mayores de entre 66 y 85 años, cinco eran adolescentes de entre 13 y 18 y cinco niñas de 1 a 12 años. Sobre el vínculo que tenían con sus victimarios, se apunta que 53 eran parejas, 21 ex parejas, en 10 casos no existía relación aparente, ocho vecinos o conocidos, siete fueron hijos/hijastros, cinco padres/padrastros y cuatro otros familiares.

Sobre la modalidad en la manera en dar muerte a las mujeres, el informe da cuenta sobre que 24 fueron golpeadas, 22 apuñaladas, 18 baleadas, 17 estranguladas/ahorcadas, 11 quemadas, 7 asfixiadas, tres por traumatismos, dos degolladas y una a machetazos. Y estos femicidios ocurrieron 44 en la vivienda compartida, 30 en la de la víctima, 10 en la calle, seis en descampados/basurales, cinco en predios tales como zanjones o canales de riesgo, cuatro en la vivienda del victimario, tres en otros domicilios, dos en el interior de un vehículo, uno en lugar de trabajo y uno en una celda.

Con 45 casos, la provincia de Buenos Aires es la que encabeza la estadística, seguida por Santa Fe (16), Tucumán (8), Misiones (7), Chaco (5), Salta y Córdoba (4), Ciudad de Buenos Aires (3), Entre Ríos, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, San Luis, Río Negro y Jujuy (2) y Mendoza, Catamarca, Santa Cruz y Neuquén (1). Siguen sin femicidios en pandemia, los distritos de San Juan, Tierra del Fuego, La Rioja, Chubut y La Pampa.

Como consecuencia de los asesinatos de mujeres por su condición de tal, resultaron 134 hijas e hijos como víctimas colaterales, con una gran mayoría de menores de edad (85), mientras 33 eran ya mayores y sobre 16 no se tienen datos sobre edades. También se señala en el informe que 14 víctimas habían realizado denuncia previa por episodios de violencia de género, que ocho de las asesinadas fueron con indicios de abuso sexual y que 16 de los victimarios se suicidaron, tras cometer los crímenes. Además que ocho eran mujeres migrantes, que cinco de los femicidas son miembros o ex integrantes de las fuerzas de seguridad actual o ex fuerza de seguridad y tres de las víctimas estaban embarazadas.

"Esperamos que el relevamiento presentado sobre intentos de femicidios en la provincia de Buenos Aires sirva para incrementar y priorizar las medidas destinadas, específicamente, a la protección y prevención de la violencia de género en todas sus expresiones", sostiene, a modo de conclusión, el relevamiento del Observatorio Adriana Marisel Zambrano de la Casa del Encuentro.

