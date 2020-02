Seis víctimas reconocieron al violador serial de Moreno

Se trata de un joven de 25 años que trabaja como empleado de limpieza, cuenta con antecedentes penales y cuya identidad se mantiene en reserva para preservar la de sus hijos. Personal policial lo capturó el último 25 de enero, en un procedimiento ordenado por el fiscal Leandro Ventricelli.

Este sujeto está acusado de atacar a diez mujeres, nueve de las cuales fueron víctimas de abuso sexual -todos consumados menos uno- y la restante sufrió el robo de sus pertenencias, ya que mediante su resistencia a los gritos logró frustrar la violación. Sin embargo, ésta última damnificada fue asaltada por el mismo hombre en dos oportunidades.

Vale señalar que, en los últimos días, siete víctimas participaron de una rueda de reconocimiento del imputado y mientras seis de ellas lo identificaron "sin dudarlo", la restante "se descompuso al verlo y no pudo seguir" con el trámite judicial. En tanto, una octava víctima no participó y las restantes dos, una de ellas de nacionalidad colombiana, no pudieron ser ubicadas para que se presentaran.

"También hubo reconocimientos positivos de una remera, unas bermudas y un par de zapatillas, que se le secuestraron al imputado tras su captura", indicaron los investigadores del caso.

A su vez, los peritos ya confirmaron que el material genético obtenido de tres de las víctimas violadas es apto para cotejar con el ADN del acusado, aunque el trabajo científico aún continúa con los rastros de los demás casos. Una vez que esta etapa concluya, se lograría una muestra con el perfil genético del detenido y se procederá al cotejo de todas las muestras, lo que demandará aproximadamente un mes.

Por su parte, el acusado, quien se negó a declarar en su indagatoria, continúa alojado en una dependencia policial a la espera de que el fiscal Ventricelli y el Juzgado de Garantías Nº 2 de Moreno-General Rodríguez resuelvan su situación procesal. En tal sentido, se supo que aún está vigente el plazo para pedir su prisión preventiva.

La captura de este sospechoso fue celebrada por la Municipalidad de Moreno que, a través de su Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, había difundido previamente por sus redes sociales un afiche con una imagen del presunto violador serial captada por una cámara de seguridad y en la que solicitaba aportar cualquier información sobre él a la fiscalía o en sus oficinas.

El sospechoso fue apresado por personal de la DDI Moreno-General Rodríguez en la casa de su hermana, en General Pacheco del partido de Tigre, tras haber sido buscado, en forma previa, en las localidades de Cuartel V y Paso del Rey, donde residía y trabajaba, respectivamente.

Los investigadores creen que el joven abandonó esa zona luego de haber sido reconocido por una de sus víctimas, atacada el 7 de enero último en el centro de Moreno, quien lo persiguió junto a unos familiares hasta una parada de colectivos, desde donde el agresor escapó.

"Este es el violador, el hijo de puta, el enfermo, aparte de robarme el celular y cien pesos que tenía para cargar la SUBE, se tomó el tiempo de llevarme para un costado y hacerme hacer cosas que él quería. Fueron los diez minutos más largos de mi vida y de su cara no me olvido nunca más", contó esa chica en su Facebook al comentar la imagen que se veía en el mencionado afiche.

Para la fiscalía, los ataques atribuidos al sospechoso fueron cometidos desde abril de 2019 en un radio no superior a las diez cuadras del centro de Moreno, adonde llegaba en colectivo desde Cuartel V para luego hacer trasbordo y continuar hasta Paso del Rey. Los hechos fueron cometidos entre las 6 y las 6.30, y las 15 y 15.30; cuando el acusado pasaba por la zona antes de entrar a trabajar y cuando regresaba a su domicilio.

Todas las mujeres fueron abordadas en la calle, donde el agresor las amenazaba con un cuchillo o un arma de fuego y las obligaba a simular que era su novia, tras lo cual las violaba en la misma vía pública y antes de escapar les robaba su teléfono celular.

Además de las prendas de vestir ya reconocidas, se le secuestraron un cuchillo y un revólver que se cree eran las armas empleadas para amenazar a las víctimas.

Además, se determinó que tenía antecedentes penales por hurto y robo agravado, y también que había sido denunciado por violencia de género por su propia esposa y madre de sus pequeños hijos.

ADEMÁS:

La Plata | La levantan de los pelos para robarle la jubilación

La acusación incluye la arenga, testimonios, videos y premeditación