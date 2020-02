La Plata | La levantan de los pelos para robarle la jubilación

El hecho se registró en horas de la madrugada en una casa del barrio platense La Loma y si bien sus familiares radicaron la denuncia, los ladrones no pudieron ser localizados, ya que la mujer no pudo aportar mayores detalles, debido a que la atacaron en la oscuridad. Y ninguno de los vecinos de esa cuadra de la calle 45, entre 29 y 30, advirtió lo sucedido.

No obstante, luego del robo y agresión a la anciana, la gente del lugar quedó conmocionada y si bien señalaron que los asaltos no son frecuentes, sospechan que la banda actuó "como si esto fuera una zona liberada", debido a que "entraron rompiendo a las cuatro y media de la madrugada, estuvieron un rato adentro revolviendo todo y se fueron como vinieron, con total impunidad".

Manifestaron que "la Policía recién se enteró cuando el nieto llamó por teléfono, una vez que su abuela se comunicó con él para contar lo ocurrido".

De acuerdo a lo consignado por el portal 0221.com.ar, "los tres sujetos sorprendieron a la anciana cuando estaba durmiendo, la despertaron a los empujones, la levantaron de los pelos y le dieron varios cachetazos, al mismo tiempo que le exigían que entregara toda la plata. Se presume que rompieron una reja de la ventana del dormitorio y estuvieron casi media hora adentro, dando vuelta todo". Sin oponer resistencia y en medio del shock, la víctima le dio unos 9.000 que tenía de la jubilación que había cobrado y unas joyas antiguas, entre otras pertenencias y objetos de valor.

La damnificada, cuando pudo reponerse de la situación, dio aviso de lo sucedido a su nieto, quien denunció el asalto al 911. Personal de la comisaría 4ª de La Plata montó algunos operativos en el barrio La Loma y alrededores, pero al no contar con mayores datos de los sujetos, no pudieron localizarlos y no hay pistas concretas para dar con ellos.

