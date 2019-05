Temor en Open Door por un sujeto que anda a los tiros

Este hecho ocurrió el pasado domingo, en horas de la mañana, cuando desde la granja (ubicada en ruta 6 y calle Gelly y Obes de esa zona del partido de Luján) partieron una serie de disparos, que serían de escopeta, en momentos en que en la propiedad lindera se encontraban los integrantes de una familia, entre ellos cinco niños de entre 3 y 12 años, más otras personas, vinculadas a los caballos y al rescate de mascotas domésticas.

"Este hombre comenzó a disparar premeditadamente. Uno de esos tiros mató a uno de los perros, pero podría haber ocurrido una masacre y no hubo más víctimas fatales de casualidad", sostuvo Paula García Pultera, una proteccionista de animales y que tiene a cargo la quinta, situada al lado del criadero avícola.

La mujer contó que "no es la primera vez que dispara y todos los vecinos tememos por nuestras vidas, mientras el dueño del lugar parece avalar la conducta de su encargado, argumentando que hace tiros al aire. Eso representa un latente peligro de muerte".

Tras este episodio se llamó al 911 y personal de la comisaría 3era. de Luján se desplazó al lugar, "pero nos dijeron que no podían hacer nada" y en la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 10 "tampoco se hacen cargo y simplemente, respondieron que lo más probable es que no pase nada. Que no le puedan sacar el arma, ni siquiera llamarlo a declarar. Esperan que pase una tragedia y después actúan, parece que alguien puede disparar contra gente inocente, sin que tenga ninguna consecuencia por esa locura".