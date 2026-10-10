Detuvieron a "Chicharrín", el motochorro acusado de dispararle a un vecino de Los Hornos

El cómplice de Roldán Isaías había sido detenido pocas horas después del robo, pero el presunto tirador continuaba prófugo. A partir de tareas de seguimiento encubiertas, los investigadores lograron identificarlo y establecer sus movimientos para avanzar con la búsqueda.

En paralelo, vecinos de la zona compartieron información a través de grupos de WhatsApp para intentar identificar al responsable del ataque. En esos intercambios comenzó a circular el apodo de “Chicharrín”, señalado como uno de los presuntos implicados en el asalto.

Dos motochorros balearon en una pierna a un vecino de 27 años para robarle la bicicleta en Los Hornos, La Plata La víctima recibió un disparo calibre .22 y fue asistida por vecinos. La moto utilizada había sido denunciada como robada horas antes. https://t.co/WqAHqJnWsQ — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) October 5, 2026

Con los datos reunidos, los efectivos montaron guardias dinámicas y estáticas en distintos puntos de la zona hasta localizar al sospechoso este sábado. El operativo permitió concretar la detención cuando intentaba huir en una moto.

Tras el arresto, Roldán Isaías quedó imputado en una causa que tramita en la Fiscalía del Joven N.º 3 de La Plata. La investigación busca establecer las responsabilidades de los involucrados y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

En las próximas horas se esperan allanamientos para intentar localizar el arma utilizada durante el robo. Los investigadores buscan determinar si el elemento permanece en poder de alguno de los sospechosos y reunir nuevas pruebas sobre el ataque.