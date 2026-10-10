Detuvieron a "Chicharrín", el motochorro acusado de dispararle a un vecino de Los Hornos

Valentín Roldán Isaías fue arrestado en La Plata cuando intentaba escapar en moto. Tiene antecedentes penales y la Justicia espera nuevos allanamientos para encontrar el arma utilizada en el ataque.
Valentín Roldán Isaías, alias “Chicharrín”, fue detenido este sábado en La Plata, acusado de dispararle en una pierna a un vecino de Los Hornos para robarle la bicicleta. El ataque ocurrió el domingo 4 de octubre y quedó registrado por una cámara de seguridad. El sospechoso permanecía prófugo desde entonces.
El acusado fue localizado en la zona de las calles 52 y 148, cuando intentaba escapar en una moto, tras tareas de seguimiento y vigilancia realizadas por la Policía. Según fuentes del caso, cuenta con antecedentes penales por robo agravado en poblado y en banda y quedó a disposición de la Justicia.
El hecho ocurrió alrededor de las 7:40 horas, cuando la víctima se dirigía a una iglesia y fue interceptada por dos delincuentes. Durante el asalto, uno de ellos le disparó en una pierna para quitarle la bicicleta. El proyectil, de calibre .22, quedó alojado en su cuerpo y no tuvo orificio de salida.
Después del ataque, varios vecinos se acercaron para asistir al joven mientras aguardaban la llegada de una ambulancia. La víctima recibió atención del personal médico del SAME. Las imágenes de las cámaras de vigilancia registraron cómo los asaltantes interceptaron al ciclista, lo hicieron caer y escaparon tras el disparo.
El cómplice de Roldán Isaías había sido detenido pocas horas después del robo, pero el presunto tirador continuaba prófugo. A partir de tareas de seguimiento encubiertas, los investigadores lograron identificarlo y establecer sus movimientos para avanzar con la búsqueda.
En paralelo, vecinos de la zona compartieron información a través de grupos de WhatsApp para intentar identificar al responsable del ataque. En esos intercambios comenzó a circular el apodo de “Chicharrín”, señalado como uno de los presuntos implicados en el asalto.
Con los datos reunidos, los efectivos montaron guardias dinámicas y estáticas en distintos puntos de la zona hasta localizar al sospechoso este sábado. El operativo permitió concretar la detención cuando intentaba huir en una moto.
Tras el arresto, Roldán Isaías quedó imputado en una causa que tramita en la Fiscalía del Joven N.º 3 de La Plata. La investigación busca establecer las responsabilidades de los involucrados y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.
En las próximas horas se esperan allanamientos para intentar localizar el arma utilizada durante el robo. Los investigadores buscan determinar si el elemento permanece en poder de alguno de los sospechosos y reunir nuevas pruebas sobre el ataque.
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