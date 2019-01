Una joven viajó de La Pampa a Buenos Aires haciendo dedo y desapareció

Su madre, Gabriela, radicó la denuncia en la comisaría y desde entonces es buscada intensamente por efectivos policiales sin mayores resultados pero sí con algunas pistas que podrían indicar el destino de la mujer.

Gabriela contó, en diálogo con Infobae, que “en los días previos a la última vez que la vieron, la relación estuvo algo tensa, pero nada fuera de lo común. El último contacto que mantuve con ella fue por un mensaje de texto el 2 de enero que me mandó en el que me pedía que habláramos. Yo le dije que en ese momento no estaba en condiciones de hablar con ella porque estábamos algo peleadas. Carola es de esas personas que cuando se enoja, se aleja y no le gusta que invadamos su espacio. Un día después mi hijo me dice que había ido a su casa y que no estaba”.

Según la madre, la joven libra una dura batalla para salir de una adicción a las drogas, y para ello tiene que tomar una medicación para estabilizar su adicción pero últimamente no había querido hacerlo.

La policía supo que, antes de irse, Carola canceló el servicio de electricidad de su departamento, algo que llamó la atención. Además, corroboraron, a través de sus correos electrónicos, que efectivamente llegó a Buenos Aires. Hace pocos días, un hombre se contactó con Gabriela y dijo haberla visto en la zona de Tribunales.

En esa charla, Carola le reveló su nombre y que era de La Pampa. Cuando el hombre vio por las redes sociales que la estaban buscando, inmediatamente se puso en contacto con la familia y les avisó todo lo que sabía.

“Era una persona que trabaja en una institución que ayuda a personas en situación de calle, pero ella no reunía las condiciones para recibir la ayuda y le ofrecieron dormir en un refugio. Esto fue el viernes pasado y entonces quedaron de reunirse el lunes siguiente pero ella nunca más fue. Esto es lo único que sabemos'”, señaló.

Carola tiene 30 años de edad, es de contextura media, delgada, mide 1,60 metros de altura, es de tez blanca, tiene pelo largo castaño, un piercing en la nariz del lado izquierdo, no tiene tatuajes y tiene ojos marrones. "Lo único que pido es que si la llegan a ver en Buenos Aires que la retengan y me llamen para ir a buscarla", pidió Gabriela.