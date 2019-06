Embed

Uno de los dueños de la cadena de pubs "Down Town Matías" murió este martes al recibir una descarga eléctrica en el local del barrio porteño de Belgrano R.Se trata de José Palacio, de 57 años, quien aparentemente sufrió la descarga mientras cambiaba una lamparita.El trágico hecho se produjo poco antes del mediodía en el local de "Down Town Matías" ubicado en la calle Echeverría al 3100.Al lugar llegaron una ambulancia del SAME y una de una empresa privada, pero los esfuerzos médicos fueron en vano y no lograron salvarle la vida.Un socio de la víctima informó que Palacio estaba cambiando el foco de una lámpara cuando recibió la descarga eléctrica fatal. En el caso tomó intervención la Comisaría Vecinal 13 C, y forense de la Policía Federal."Down Town Matías" tiene varias sucursales en el país. La primera de ellas se abrió en 1973 en la zona de Retiro y es cada año el centro de los festejos por el día de San Patricio. Palacio, un ex rugbier, era secretario de la Cámara de Cafés y Bares de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (HRCC).